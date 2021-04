Česko očkuje víceméně tak, jak si naplánovalo. Výpadky dodávek vakcín AstraZeneca nahrazuje Pfizer

Do 20. dubna, kdy se naposledy aktualizovala statistika dodávek vakcín, dostalo Česko mezi 2 980 250 až 3 048 880 dávek vakcín: z některých balení vakcín se dařilo získat více dávek, než se původně očekávalo.

Česku se daří plnit vakcinační plán, sousedé ale očkují rychleji:

Původní vakcinační plán z prosince loňského roku přitom počítal do konce letošního dubna s číslem 3 162 700. Rozdíl tedy ještě před koncem měsíce činí něco mezi 182 a 114 tisíci dávek. To je množství, které se aktuálně daří vyočkovat za dva až čtyři dny.

Z uvedeného množství se doposud podařilo vyočkovat 85 až 87 procent dávek, zbytek si očkovací centra nechávají jako rezervu pro druhé dávky.

Ne všechny vakcíny dorazily, jak měly: do konce dubna měla společnost AstraZeneca dodat přes milion dávek, doposud jich ale bylo jen 347 tisíc. Výpadek proti plánu ale vykrývají dodávky od společnosti Pfizer – místo plánovaného půldruhého milionu Česko zatím obdrželo přes 2,3 milionu dávek.

Do konce měsíce by přitom měly ještě dorazit další dávky a očkovat se začne vakcínou od firmy Johnson & Johnson, u které stačí podat jen jednu dávku.

Aktuální očkovací plán počítá s předností pro seniory, které onemocnění covid-19 zejména ohrožuje, a s pracovníky, kteří pomáhají epidemii zvládnout. Z počtu 240 tisíc aktivních zdravotníků dostalo obě dávky něco přes 155 tisíc z nich.

Ze seniorů projevilo o vakcínu zájem více než 80 procent populace, ve skupině osmdesátiletých a starších má hotové očkování více než polovina všech, přes 73 procent dostalo alespoň první dávku.

Ve skupině o dekádu mladších dostalo první dávku přes 60 procent všech, necelá třetina má očkování kompletní.

Rozdíly mezi kraji

V obou seniorních skupinách pak pětina čeká, až je naočkuje jejich praktický lékař, jejich zapojení mezi kraji se ale výrazně liší. Na Zlínsku podali praktici přibližně čtvrtinu všech dávek, v Plzeňském kraji to bylo něco málo přes 6 %.

Podle zlínského koordinátora Lubomíra Nečase se kraj snaží praktiky zapojovat právě s ohledem na seniory. „Ti senioři osmdesát plus měli především problémy se do (očkovacích) center zaregistrovat a pak tam přijet,“ vysvětlil Radiožurnálu.

Praktiky v Plzeňském kraji naopak zasáhl výpadek dodávek od firmy AstraZeneca, podle předsedy Sdružení praktických lékařů Petra Šonky, který má na Plzeňsku sám ordinaci, to „je jediná vakcína, která v kraji jde k praktikům“.

Oproti tomu kraje, v nichž mají praktičtí lékaři dvouciferné podíly na vyočkovaných dávkách (vedle Zlínského třeba také v Pardubickém nebo Moravskoslezském kraji), očkují podle Šonky většinou i vakcínami dalších farmaceutických společností. Zejména těmi od americké firmy Moderna, kterou je možné skladovat v obyčejném mrazáku.

Očkovat praktici můžou ale i vakcínami konsorcia firem Pfizer/BioNTech. Ty je už měsíc možné až po dva týdny taktéž skladovat v obyčejném mrazáku. Šonka Radiožurnálu už dříve řekl, že by toto rozhodnutí mohlo spustit masivní očkování v ordinacích praktiků.

Od poloviny dubna se také mohou registrovat lidé ve věku 65–69 let, těch je v Česku bezmála 679 tisíc, o očkování zatím projevila zájem více než polovina. První dávku má alespoň 107 tisíc z nich a častěji než starší.

Učitelé i policisté

Kromě pracovníků v sociálních službách nebo chronicky nemocných dostali přednost v očkování i pracovníci ve školství, kritické infrastruktuře a policii. V obou případech se to setkalo s expertní kritikou, jelikož nejde o skupiny, u kterých hrozí zvýšené riziko hospitalizace nebo úmrtí v případě, že se onemocněním covid-19 nakazí.

Původní vládní plán počítal s více než 263 tisíci učitelů a pracovníků škol, ukončené očkování z nich má přes 73 tisíc osob, dalších více než 76 tisíc dostalo alespoň první dávku.

Přednost by měli dostat hasiči, příslušníci vězeňské služby, a nakonec pracovníci pohřebních služeb a vysokoškolští pedagogové. Kdy se budou očkovat ti, zatím není jasné, ale od tohoto pátku by se měli k očkování začít registrovat lidé ve věku 60 a více let.