Očkování funguje, ukazují data. Ubylo nakažených mezi zdravotníky i v zařízeních sociálních služeb

Očkování významně snižuje riziko hospitalizace, těžšího průběhu i samotné nákazy koronavirem. Ukazují to reálná data Ústavu zdravotnických informací a statistiky, která mají Radiožurnál a iROZHLAS.cz k dispozici. Zátěž nemocnic by mohla podle odhadů od příštího týdne klesat, výrazně si na odděleních uleví ve druhé půlce dubna. Původní zpráva Praha 10:01 19. března 2021 Nejnovější data ÚZIS ukazují ještě jednu zásadní věc: už po první dávce očkování je jen velmi malá šance na to, že virus člověk vůbec chytí.

Aspoň jednu dávku vakcíny proti koronaviru už dostalo přes 180 tisíc zdravotníků, skoro tři čtvrtiny z nich mají očkování už ukončené oběma dávkami. To se viditelně projevilo na počtech nakažených.

„Očkování v těchto profesních kategoriích podstatně snížilo denní počet registrovaných nových nákaz,“ uvádí Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS).

Očividné je to třeba u sester. Zatímco v prvních lednových týdnech se jich v průměru každý den nakazilo přes 250, teď to není ani stovka. A to je mezi aktivními sestrami podíl naočkovaných zatím jen zhruba poloviční, přičemž nejvíce jich dostalo vakcínu v Praze, nejméně pak v Moravskoslezském kraji.

Díky očkování statistici zaznamenali pokles nákaz a těžkých onemocnění rovněž v zařízeních sociálních služeb. Zatímco na přelomu října a listopadu, v době vrcholící druhé vlny pandemie v Česku, tu měli průměrně kolem 400 nakažených klientů denně. Teď jsou to jednotky, maximálně desítky případů.

Navíc už od února je u nich těžký průběh nemoci, nebo dokonce nutnost hospitalizace jen výjimečností. A to platí jak pro klienty, tak pracovníky v těchto zařízeních.

Prezentace Ústavu zdravotnických informací a statistiky:

Efekt vakcinace se podle šéfa Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška významně propíše i do snižování zátěže nemocnic při aktuální, zatím nejsilnější vlně pandemie.

„V tuto chvíli má 60 procent seniorů nad 80 let aspoň jednu dávku vakcíny, ve věkové skupině lidí nad 70 let už je jednou dávkou naočkovaných 30 procent lidí. Počítejme s tím, že na začátku dubna se to začne velmi významně projevovat ve snížené nemocnosti. U seniorů nad 80 let to už vidíme, takže ve druhé polovině dubna by zátěž nemocnic měla velmi progresivně klesat,“ řekl Radiožurnálu s tím, že první úleva může přijít už příští týden.

Nejnovější data ÚZIS ukazují ještě jednu zásadní věc: už po první dávce očkování je jen velmi malá šance na to, že virus člověk vůbec chytí. Mezi zdravotníky se po první dávce vakcíny virem nakazily ani ne 2,5 procenta očkovaných, naprostá většina do 14 dnů od očkování, tedy v době, kdy ještě imunitní systém nemusí mít vytvořené protilátky.

Po druhé dávce riziko nákazy výrazně klesá. Dohromady ÚZIS z asi 300 tisíc plně naočkovaných eviduje jen 1609 lidí, kteří se virem nakazili. Ani jeden nemá vážný průběh onemocnění.