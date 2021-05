S klesajícím věkem přibývá lidí, kteří na očkování nedorazí. Někde se vyhazují zbytečně desítky vakcín

V Česku překročil denní počet očkovaných ve středu a ve čtvrtek sto tisíc osob. Vyočkovaných vakcín je více jak pět milionů. Dostáváme se tak k číslům, které vláda chtěla dosáhnout po Velikonocích. Přibývá ale případů, kdy se lidé na termín zaregistrují, ale nepřijdou. „V průměru se jedná zhruba o osmdesát lidí denně, kteří jsou objednaní, nicméně se neomluví a nepřijdou," uvedla pro ČT24 Jitka Zinke, mluvčí Ústřední vojenské nemocnice. Praha 10:50 30. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Například ve znojemském očkovacím centru je patrné, že s klesajícím věkem přibývá těch, kteří na termín nepřijdou. | Foto: René Volfík | Zdroj: Český rozhlas

Častěji přibývá osob, které se na očkování registrují, ale v daný termín nedorazí. Vakcíny se připravují před otevřením očkovacího centra a nachystané vakcíny nelze skladovat do dalších dní. „Připravujeme vakcíny průběžně. Máme předpoklad na den, kolik bude očkovaných osob, a průběžně to sledujeme,“ uvedl pro Českou televizi Tomáš Kříž, vedoucí směny na přípravně vakcín Národního očkovacího centra.

„Kdybychom to zprůměrovali, tak se jedná zhruba o osmdesát lidí denně, kteří jsou objednaní, nicméně se neomluví a nepřijdou, přitom je to celkem jednoduché, mohou zavolat na linku 1221,“ vysvětluje mluvčí Ústřední vojenské nemocnice.

Momentálně jsou kapacity v Národním očkovacím centru Ústřední vojenské nemocnice zhruba čtyři tisíce dávek denně. Mají se ale v půlce června mají navyšovat na sedm tisíc naočkovaných denně, a to díky očkování druhých dávek. Posunout termín očkování druhé dávky už není tak snadné a jediným důvodem pro přesunutí termínu je nemoc.

Z dlouhodobého sledování je patrné, že jedno procento osob druhou dávku bezdůvodně nepodstoupilo. „Člověk, pokud dostane vlastně jen tu jednu vakcínu, tak dlouhodobě imunitu nebude mít na tak vysoké úrovni,“ uvádí Adam Vojtěch (za ANO), ministr zdravotnictví.

Například ve znojemském očkovacím centru je patrné, že s klesajícím věkem přibývá těch, kteří na termín nepřijdou. Dalším problémem jsou letní dovolené, díky kterým si lidé termín druhé dávky chtějí často posouvat.

„Při výběru už prvního termínu musím počítat s tím, že se budu muset dostavit na druhý termín, na druhé očkování,“ komentuje Lukáš Trnka, mluvčí Národní agentury pro komunikační a informační technologie.

Další věkové kategorie pro očkování by se podle hlavní hygieničky Pavly Svrčinové mělo otevřít dětem od 12 do 16 let. I Česká vakcionologická společnost zřejmě doporučí ministerstvu zdravotnictví očkování dětí nad 12 let vakcínou od firem Pfizer a BioNTech. Ve vysílání Radiožurnálu to řekl člen výboru vakcionologické společnosti a dětský lékař Daniel Dražan.