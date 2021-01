Ředitel Nemocnice Na Bulovce: kapacita pro očkování je 600 až 700 lidí denně, vakcíny máme dost

Start očkování by Česko nezvládlo bez nemocnic, které jsou teď ale ještě pod větším tlakem. Takto situaci komentoval prezident České lékařské komory Milan Kubek. Aby se do podzimu podařilo naočkovat na 7 milionů lidí, bude podle Kubka potřeba nejpozději od března dát vakcínu každý den sedmdesáti tisícům lidí. Jak mají nemocnice vymyšlenou logistiku a jak velký je o očkování zájem? To sdělil ředitel Nemocnice Na Bulovce Jan Kvaček pro Radiožurnál. Rozhovor Praha 9:24 18. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V pátek se spustil centrální rezervační systém, do kterého se nyní mohou přihlásit senioři nad 80 let | Foto: Barbora Taševská | Zdroj: Český rozhlas

Jak jste na tom se zásobami vakcíny, máte jich dost pro nové pacienty i pro druhé dávky?

Ano, máme dost vakcín. Jak pro nové pacienty, tak pro nové dávky. Máme nyní objednané pacienty na tři týdny dopředu a tam s počtem vakcín problém není, protože dostáváme nové každý týden. Takže u nás je situace dobrá.

Jak moc jsou naplněné vaše očkovací kapacity, kdy se dostane na řadu člověk, který se registruje dnes?

Pokud se registruje dnes a udělá to rychle, dostane se na řadu první týden v únoru, protože tam je zhruba 1600-1700 volných míst. Nicméně ta se vyčerpávají poměrně rychle. Až se vyčerpají úplně, otevřeme nový dvou nebo tří týdenní slot.

Plánujete kapacity nějak navyšovat i s ohledem na to, že začne přibývat lidí pro druhou dávku vakcíny? Nebo spíš omezit očkování nových pacientů? Jak to máte vymyšlené, aby se to dalo zvládnout?

My jsme od začátku očkovali těch prvních 21 dní pouze poloviční kapacitu, abychom od toho 21. dne mohli najet na plnou kapacitu nemocnice. Dneska je naše kapacita nějakých 600 až 700 lidí denně a teď nepředpokládáme, že bychom nějak radikálně navyšovali. Z našeho pohledu by opravdu velké kapacity měla mít centrální očkovací místa, nikoliv nemocnice.

Letňany leží ladem

Připadá vůbec v úvahu i využití polní nemocnice v Letňanech?

To bych viděl za sebe opravdu velmi nerad. Protože to zařízení k tomu není podle mě úplně vhodné. Ono bylo vybráno pro polní nemocnici proto, že se tam snadně manipuluje armádě s těžkou technikou, ale na očkovací centrum je potřeba jiný typ zařízení s dostatečným zázemím. K tomu by byla vhodnější v Praze například O2 aréna nebo Kongresové centrum.

Takže i nadále by měly Letňany ležet ladem? Nešlo by ten prostor nějak upravit, když už se za něj platí peníze?

Z mého pohledu by bylo dobré Letňany v momentě, kdy si budeme přiměřeně jisti, že jejich kapacitu potřebovat, zkrátka vyklidit a ten nájem již dále neplatit. To by bylo podle mého to správné řešení.

Vytížení personálu

Můžete popsat, jak moc to očkování vaši nemocnici zatěžuje? Personálně i provozně.

My máme otevřeno šest očkovacích ambulancí, v každé je lékař a sestra, plus je tam další personál, který organizuje lidi ve frontách a posílá je někam, když neví, kam mají jít – protože ty osoby starší 80 let jsou občas ztracení. Obsluhuje to celé řekněme 20 lidí i s tou administrativou, která to následně zadává do systému. Očkovací centrum jede v části ambulancí osm hodin denně, v části ambulancí dvanáct hodin denně.

Takže vše funguje?

Vše funguje perfektně. Fronty se tam již netvoří, pokud se ptáte na toto.

Ano, chci se na to zeptat. Protože právě minulý týden na internetu kolovaly fotografie z vašeho očkovacího centra, kde se na chodbě údajně i několik hodin tísnili zájemci z řad seniorů. To už se teď neobjevuje?

Bylo to dáno tím, že v Bulovce ještě před startem toho očkování veřejnosti, přebývalo velké množství vakcinací. Už jsme měli naočkovány všechny zdravotníky, všechny zdravotníky z okolí nemocnice a nebyli jsme schopni pouze těmi zdravotníky kapacitu naplnit. Přišlo nám zbytečné, aby když tu kapacitu máme, aby vakcíny ležely v mrazácích, tak jsme se dohodli s ministerstvem zdravotnictví, že začneme očkovat veřejnost dřív. Nicméně tehdy ještě bez rezervačního systému tam mnoho lidí přišlo úplně bez rezervace – bylo to až 200 denně – na to jsme nebyli úplně připraveni. Ale již od druhého dne se to začalo krásně zvládat.