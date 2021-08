Zájem o první dávky očkování proti covidu značně opadl. Kraje aktivují mobilní očkovací týmy

Čím dál víc krajů zapojuje do očkovací strategie mobilní vakcinační týmy. Nově by měli zdravotníci s vakcínami proti koronaviru vyjet do odlehlých obcí na Jesenicku. Radiožurnálu to potvrdilo vedení Olomouckého kraje. V Česku ale zájem o první dávky významně opadl.

