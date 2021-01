S Kabátkem jsem nemluvil, záznam o jeho očkování podléhá lékařskému tajemství, říká ředitel nemocnice

Jedním z těch, kteří byli přednostně očkováni proti koronaviru, je ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeněk Kabátek. Správní rada VZP v pondělí rozhodla, že zůstane ve funkci, protože nejde o porušení právních předpisů. Podání injekce ale stále provázejí otázky. „Zřejmě přišel rovnou do očkovacího centra, kde ho naočkovali,“ řekl serveru iROZHLAS.cz ještě před jednáním rady ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Petr Arenberger. Rozhovor Praha 12:08 25. 1. 2021 (Aktualizováno: 12:48 25. 1. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a radní Českého rozhlasu Petr Arenberger | Foto: Jan Handrejch/Právo | Zdroj: Profimedia

Už se vám podařilo zjistit, jak přesně to bylo s panem Kabátkem?

Snažili jsme se to nějakým způsobem detekovat. Určitě nebyl v našem rezervačním systému. Sám jsem se to dozvěděl až od novinářů. Zatím jsme ještě nedohledali spolupracující kolegy. A tím, že přesně nevíme, který to bylo den, tak nemáme prověřené všechny, kteří s ním mohli být v kontaktu. Takže zřejmě přišel rovnou do očkovacího centra, kde ho naočkovali.

Nějaký záznam tam ale asi být musí, tak se ptám, zda jste ho prověřili.

Záznam tam je. Samozřejmě ale podléhá podle právníků lékařskému tajemství, takže se k němu nemohu vyjadřovat bez souhlasu pacienta. Ale jedná se zřejmě o někoho z kolegů, kteří tam byli externí.

Pan Kabátek v rozhovoru pro Seznam Zprávy říkal, že mu vakcínu někdo nabídl.

Tohle se nám zatím nepodařilo prověřit.

Protože pan Kabátek mi nejdřív říkal, že přišel a nechal se naočkovat. Pro Seznam Zprávy ale pak říkal tohle. Takže tam asi nešel úplně naslepo. Tak by mě zajímalo, zda to mohl být někdo z nemocnice…

To nevím, to nevím. Ono to tam také trošku souvisí s jeho zdravotním stavem, ke kterému bych se také nechtěl vyjadřovat. Myslím, že nebude špatné, až co uslyšíme oficiálně od pana Kabátka po jednání správní rady pojišťovny. Pokud pak dojde k uvolnění nějakého lékařského tajemství, tak pak samozřejmě můžeme dodat další informace.

Zajímalo mě, zda verze pana Kabátka bude sedět s vaší verzí… To se ale nedozvím. Nemůžete mi říct, kdy se nechal naočkovat?

Nepodařilo se mi prověřit, že by mu někdo aktivně nabízel vakcínu. Takové informace nemám.

Nevíte tedy, ve který den to bylo? Mluvil jste o tom s panem Kabátkem?

Nemluvil jsem o tom s panem Kabátkem. Souhlasí to ale s tím, že to bylo někdy na konci roku. To mohu potvrdit. Přesné datum bych zatím neuváděl. Nebylo to ale určitě v tom období, kdy byla jasně vydaná očkovací strategie, tedy po 14. lednu. Opravdu to bylo v období, kdy sice existoval metodický pokyn, ale neexistoval právně závazný materiál. (Sám Zdeněk Kabátek v pondělí na tiskové konferenci upřesnil, že se nechal naočkovat 5. ledna – pozn. red.)

Snažím se jen dopídit, který konkrétní den to mělo být. Pan Kabátek totiž říkal, že si to nepamatuje.

Pokud by nám dovolil, abychom to prozradili, tak určitě nebude problém to dohledat.

Dozvíme se to tedy až po tom, co bude jednat správní rada?

Myslím si, že budeme všichni na bezpečnější půdě z hlediska lékařského tajemství. Nerad bych ventiloval něco, co by zase mohlo být předmětem dalších dohadů. (Správní rada VZP v pondělí po poledni rozhodla, že Kabátek neporušil právní předpisy – pozn. red.)

Spekulovalo se i o tom, že se u vás v nemocnici nechala naočkovat režisérka Olga Sommerová.

To bylo myslím, jak jsem tedy pochopil, plácnutí do vody. Protože asi po dvou dnech se zjistilo, že to tak nebylo. Dokonce mi volala paní redaktorka, která to napsala a s paní Sommerovou mluvila. Režisérka tam byla kvůli nějakému svému projektu, což měla být nějaká reportáž nebo dokument.

Není tedy možné, že to očkování skutečně dostala, jen prostě není ve vašich záznamech? Podobně jako jste říkal, že v záznamech nemůžete najít pana Kabátka…

V záznamech také nebyla, to jsem se určitě díval hned ten den, protože jsem si chtěl prověřit, zda ji někdo objednal, nebo neobjednal. To její prohlášení bylo natolik jednoznačné... Jenom dokumentační fotka paní Sommerové někde venku neprokazovala, že se ten lék aplikoval.