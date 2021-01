‚Nemůžeme je nutit.‘ O očkování má zájem jen polovina českých hasičů, vakcína pro ně není povinná

Už v březnu by podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) mělo být dokončené očkování obyvatel z rizikových skupin. Mezi ně vláda řadí kromě seniorů nad 80 let také zdravotníky, kteří pečují o covidové pacienty. V další vlně očkování mají přijít na řadu mimo jiné hasičské sbory. Hasiči se ale do očkování nehrnou, podle mluvčího Hasičského záchranného sboru Rudolfa Kramáře má o vakcínu zájem přibližně 50 procent z nich. Praha, Zlín, Kroměříž 7:08 6. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít ředitelství hasičů svým zaměstnancům doporučuje vakcínu přijmout (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Nemáme od ministerstva zdravotnictví plán, jak by mělo očkování probíhat, teď se strategie připravuje, už jsme ji připomínkovali,“ uvedl mluvčí Kramář pro server iROZHLAS. Dosud vedení generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru mezi svými více než 11 tisíci zaměstnanci zjišťovalo, zda mají o očkování zájem.

„Zaměstnanci hasičského záchranného sboru jsou rozděleni zhruba 50 na 50, polovina má o očkování zájem,“ uvedl Kramář.

Pokud se hasiči rozhodnou, že na očkování proti covidu nechtějí, nečeká je žádný postih. „Nemůžeme je nutit. Hasič musí mít podle vyhlášky očkování proti žloutence, ale proti covidu ne,“ krčí rameny mluvčí, podle kterého vedení hasičů nemůže své pracovníky postihovat.

„V rámci státní správy platí takzvaná enumerativnost veřejnoprávních pretenzí. Znamená to, že na rozdíl od soukromých osob může státní správa dělat pouze to, co je napsáno v zákoně, co zákon výslovně dovoluje. A protože to v zákoně není, nejsme oprávnění hasičům říct, že když se nenaočkovali, tak nedostanou výplatu nebo nebudou vyjíždět,“ vysvětluje.

Zároveň ale ředitelství hasičů svým zaměstnancům doporučuje vakcínu přijmout. „Je to asi nejjistější cesta, jak se ze současné situace dostat. Navíc nás epidemiologická situace ve sboru už poměrně výrazně ovlivňuje. Pořád to ale ještě zvládáme, nejsme v krizi,“ ujišťuje mluvčí. Hasiči ve svých řadách aktuálně evidují 358 nakažených.

Zájem o očkování mezi zaměstnanci momentálně prověřuje i Městská policie hlavního města Prahy. „Teď to zrovna dáváme dohromady. Mělo by to být hotové v pátek,“ odpověděl sekretariát náměstka ředitele pražských strážníků Ludvíka Klemy.

Zájem mezi zdravotníky je velký

Redakce serveru iROZHLAS.cz zjišťovala také ochotu k očkování mezi českými zdravotníky. Například ve Spojených státech podle průzkumu Kaiser Family Foundation váhá s očkováním až 29 procent lékařů a dalších zdravotníků z první linie.

V Česku to na podobný scénář snad nevypadá, podle zástupkyně vedoucí Odboru komunikace Fakultní nemocnice v Motole Ludmily Šimáčkové je mezi personálem o vakcínu velký zájem.

„Rozeslali jsme formulář, přes který se zaměstnanci mohou dobrovolně hlásit. Zatím poptávka převyšuje nabídku,“ říká Šimáčková.

Stejná situace je podle mluvčí Jitky Zinke i v pražské Ústřední vojenské nemocnici. „Je to postavené na dobrovolnosti. Je tu velký zájem, možná až nečekaný, žádného popírače nebo odmítače jsme nezaznamenali,“ tvrdí mluvčí.

Kruhy kolem Billa Gatese

Na internetu se objevil zatím jeden výrazný odpůrce očkování z řad zdravotníků. Vedoucí lékař kroměřížské záchranné služby Marek Obrtel vakcínu ostře odmítl pro Gloria.tv, médium, které se na webu označuje jako ‚nezisková mezinárodní katolická sociální síť‘.

„Můj vzkaz je, abychom se pokud možno jako společnost masivně a tvrdě vyhnuli tomu očkování. To bych chtěl jako lékař. Ta vakcína bude zlem, kterým se na nás podepíšou kruhy kolem pana (Billa pozn. red.) Gatese a pana (Romana pozn. red.) Prymuly,“ řekl například Obrtel v rozhovoru.

Obrtel je známý příslušník české dezinformační scény. Prohlásil také, že očkování mění lidskou DNA. Na dotaz Radiožurnálu, který chtěl vědět, z čeho vychází při svých prohlášeních, řekl, že má svá tvrzení podložená, ale neprozradí je.

S Obrtlem se redakci znovu už nepodařilo spojit, jeho nadřízený, náměstek léčebné péče Dorián Pfeifer, o incidentu ví. „On je odpůrce očkování, nicméně v práci to neřeší. A to, že je v Kroměříži vedoucí, nemá vliv na to, že by se tam očkovalo méně lidí, právě naopak. Jeho oblast má nejvíc zájemců o očkování, teď jsem si dělal statistiku,“ uvedl.

Z dat plyne, že i ve Zdravotnické záchranné službě Zlínského kraje, kde Obrtel působí, má o vakcínu zájem zhruba polovina pracovníků.

„Zpočátku to bylo rozpačité, teď zájemci začínají přibývat. Musí se s tím seznámit, posílám všem zaměstnancům informace, co máme od vakcinologů i imunologů,“ popisuje Pfeifer.

Obrtel je podle Pfeifera ve svém sboru nejvyhraněnějším odpůrcem vakcíny. „Naši zaměstnanci spíš čekají, jak dopadne první várka. Podle toho se rozhodnou. Případně čekají na to, až se zaregistruje nějaký jiný druh vakcíny,“ vysvětluje zlínský náměstek léčebné péče.

Nejrozšířenější vakcína od firmy Pfizer je přitom podle přednosty Kliniky infekčních nemocí 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce Dušana Píchy až překvapivě bezpečná.

„Byla vyzkoušena na 40 tisících jedincích. Nevyskytla se u ní žádná smrtící reakce, ty, které se vyskytly, jsou stejné jako u očkování proti chřipce nebo neštovicím. Tím pádem je vhodná k velkoplošnému očkování,“ myslí si lékař.

Podle Píchy by navíc očkované, kteří se potýkají s vedlejšími účinky vakcíny, čekal v případě nákazy covidem těžší průběh nemoci. „Pokud mluvíme o reakci, která by byla způsobená přímo antigenem, který souvisí se strukturou viru, potom se dá předpokládat, že by na nemoc jako takovou reagovali podstatně hůř,“ tvrdí lékař.