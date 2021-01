Ředitel VFN Feltl: Vlastní seznamy náhradníků si tvoříme pořád, ale podle celostátních kritérií

První dávky vakcín proti koronaviru dostala pražská Všeobecná fakultní nemocnice po Vánocích. K očkování se tam dostali i náhradníci, kteří nepatří do nejrizikovější skupiny obyvatel. Podmínkou bylo, aby byli starší 65 let. Od zavedení rezervačního systému pro očkování seniorů se ale situace změnila. „V tuto chvíli očkujeme jen zdravotníky a osmdesátníky,“ řekl v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz ředitel nemocnice David Feltl. Rozhovor Praha 7:08 20. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít David Feltl, šéf Všeobecné fakultní nemocnice v Praze | Zdroj: Profimedia

Minulý týden se u vás řešily seznamy náhradníků na očkování proti koronaviru. Mluvil o tom s vámi ministr Jan Blatný (za ANO)? On totiž zmiňoval, že s takovou praxí nesouhlasí a říkal, že o tom chce mluvit s řediteli nemocnic. Probírali jste to?

Probírali jsme to na pravidelném Webexu. My jsme tuto praxi zavedli v situaci, kdy ještě nebyl celostátní rezervační systém. Byly narychlo zavážky a my jsme narychlo řešili logistiku včetně toho, že by se mělo všechno spotřebovat. Tenkrát byla ještě debata, kdo budou prioritní pracovníci a kdo je všechno v první linii. Jak moc to jsou medici nebo lidé, kteří třeba nejsou přímo lékaři a sestry, ale v provozech také pracují. Tihle pracovníci, pokud mají covid, nakazí zdravotníky a provoz stejně lehne.

To byla úvodní fáze, která trvala tři neděle. V té době jsem dal rozkaz a hlásím se k němu, že pro mě je absolutní priorita nevyhodit ani jednu dávku, protože stejně musíme naočkovat sedm milionů Čechů. Takhle jsme k tomu přistupovali. Nikdo z nás nevěděl, do čeho jdeme. Když to začalo, tak jsme viděli, že tu a tam někdo vypadne v počtu třeba deseti nebo dvaceti, protože ti lidé měli například teplotu, nebo zapomněli... Tak jsem říkal, že uděláme seznam náhradníků.

Podle jakých kritérií jste ho nastavili?

Udělali jsme ho tak, aby tam byli alespoň pětašedesátníci, tedy lidé starší, kteří by stejně měli další prioritu. Aplikovali jsme to raději těmto lidem, než abychom to vylili. Do toho se rozjížděl státní systém, který pravidla nastavil. Od té doby, kdy se rozjel, je naprosto striktně a přísně dodržujeme. V tuto chvíli už v zásadě ani naši náhradníci, o kterých jsem mluvil, nemají nejmenší šanci dostat se na řadu. Očkujeme totiž jen zdravotníky a osmdesátníky. Takhle se to nastavilo a pan ministr říkal, že by byl radši, kdyby to fungovalo podle pravidel.

Živelné očkování

S ministrem Blatným jste o tom tedy mluvili online minulý týden?

Ano, já jsem říkal, že v ideálním světě to tak samozřejmě je a budeme se snažit to co nejvíc respektovat. Ale prostě může se stát, že budeme potřebovat narychlo spotřebovat nějaké vakcíny a v tom případě je pro nás lepší náhradník, který není na sto procent v kritériích nejrizikovější kategorie, než to vylít. To je celá pointa.

Přistoupil ministr Blatný na vaše argumenty?

Vysvětlovali jsme si to v naprostém klidu. Samozřejmě, že prioritou je rychle očkovat, což je logické a shodnou se na tom asi všichni. Na druhou stranu je nesmysl, abychom to odpírali lidem, kteří to potřebují nejvíc, na úkor nějakých protekcí. Někdo to interpretoval způsobem, že to takhle mohlo fungovat. A to odmítám.

Nabídl vám ministr Blatný nějakou pomoc? Například že jeho resort vytvoří metodiku, jak v takových situacích postupovat?

Řeknu vám to jinak, ať to nevypadá, že se tomu vyhýbám. Vůbec ne. Ta akce měla dosud dvě fáze. První byla taková živelná, když na Štěpána přijely vakcíny a vůbec se nevědělo, jaká bude poptávka. Vždyť my jsme na začátku měli rozpačitou reakci i v nemocnici a vůbec jsem netušil, jestli se budou chtít zdravotníci nechat očkovat. Takže tam byla i tahle neznámá.

Během první fáze jsme museli počítat i s katastrofickým scénářem, že se nechá očkovat třeba dvacet procent zdravotníků. A co s tou rozmrazenou vakcínou? Říkali jsme si, že musíme spotřebovat plato za každou cenu, když už ho rozmrazíme. Taková byla moje filozofie. A to jsem vůbec netušil, jaký o to bude zájem.

Teď už víme, že zájem je obrovský, ale před třemi týdny to vůbec nevypadalo takhle jednoznačně. A nebyla jasná kritéria, komu to přesně aplikovat. Říkali jsme si, že je přechodná doba. Teď už je jasné, kdo se má očkovat a co se má dělat. Samozřejmě to velmi striktně dodržujeme.

Ladíme to za pochodu

Máte za to, že rezervační systém problém s přebytky vyřeší? Že vám bude generovat náhradníky?

Řeknu to jednoduše. Nadále si tvoříme seznamy náhradníků, ale striktně podle celostátních kritérií. Musí to být člověk nad osmdesát let nebo zdravotník, tak aby nikdo nemohl říct, že pomocí náhradníků předbíháme. Tohle už si nemůžu dovolit. Teď jsou kritéria jasná a striktní.

Šlo mi spíš o to, že se mluvilo o tom, že by rezervační systém měl náhradníky generovat, že by tohle měl vyřešit. Je toho v této chvíli schopný?

Nevyřeší je pravděpodobně z hodiny na hodinu.

Ředitel VFN David Feltl se nechal 27. prosince naočkovat proti nemoci covid-19 | Zdroj: Profimedia

Takže pokud ve čtyři zjistíte, že vám zbývá pět dávek, a musíte je do pěti aplikovat, tak to systém nezvládne vyřešit? Vždycky budete muset tvořit vlastní seznamy náhradníků?

Pravděpodobně ano, ale jsme ve fázi, kdy se to zabíhá a učíme se. Za měsíc zase někdo přijde a bude chytrý, co jsme všechno udělali špatně. To je ale věc, která se řeší za pochodu. A já vždycky říkám: ‚Dokažte mi, že mám s dávkami nějaké falešné úmysly. Vždyť nám jde všem o stejnou věc.‘

Náhradníky berete tedy odkud?

Normálně k nám chodí a píšou nám. Dokonce opravdu do toho centra přichází a vyžadují, ať je naočkujeme. U zdravotníků je to podobné. My jsme vůbec nejradši, když nás oslovují instituce a my jim dáme třeba hodinu nebo dvě, kdy je naočkujeme. Postupujeme podle kritérií. Na základě toho, jak se chová společnost a kudy lidé chodí, si i tvoříme systém, jak to co nejlépe uchopit.

Tudíž se nevylučuje ani, že může jít o příbuzenstvo personálu, když splňuje kritéria pro očkování?

Pokud jim je přes osmdesát, tak to beru tak, že vždycky je někdo dřív něž někdo jiný. Když jsou oba osmdesátníci, tak s tím eticky a morálně nemám žádný problém.