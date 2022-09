Nepotřebujeme začít očkovat v lékárnách, lékaři stíhají. O vakcíny ale není zájem, tvrdí Chlíbek

Měli by lékárníci a stomatologové pomoci s očkováním proti covidu a proti chřipce? Pomohl by tento krok k větší proočkovanosti populace, nebo by naopak zmenšil důvěru ve vakcinaci? Pro a proti Praha 16:59 19. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Měli by lékárníci a stomatologové pomoci s očkováním proti covidu a proti chřipce? (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Očkování je součástí preventivní lékařské péče a imunizace osob navozená očkováním je tak specifický lékařský výkon, že patří do rukou vzdělaného lékařského personálu. Nevidíme potřebu stávající systém překotně měnit,“ uvádí v Pro a proti předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek.

Měli by lékárníci a stomatologové pomoci s očkováním proti covidu a proti chřipce? Debatují předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek a viceprezident České lékárnické komory Martin Kopecký. Moderuje Karolína Koubová

Viceprezident České lékárnické komory Martin Kopecký rozšíření očkování do lékáren doporučuje. „V zahraničí očkování v lékárnách probíhá téměř bez problémů. Není to samozřejmě každé očkování, ale minimálně u očkování proti chřipce tu prostor je.“

„Očkování v lékárnách zatím probíhá v 11 evropských zemích. Je sice potřeba upravit lékárny, ale že by lékárníci očkování a případné nežádoucí reakce po něm nezvládali, to problém není,“ ujišťuje viceprezident.

„Ne každý lékárník by očkoval, ale jen ten, který by měl školení a který by chtěl.“ Martin Kopecký

Chlíbek ale upozorňuje, že nízká proočkovanost české populace není z důvodů nedostupnosti, ale kvůli nezájmu o očkování. Podle Kopeckého však statistiky ukazují, že právě největší bariérou pro očkování je, že se lidé k lékaři nemůžou dostat.

„Je paradoxem, že hovoříme o možném očkování v lékárnách a u stomatologů v době, kdy i lékaři bez specializované způsobilosti nemohou očkovat. Měli bychom se tedy zaměřit nejdřív na tyto odbornosti, až pak případě působnost rozšiřovat,“ vysvětluje vakcinolog.

„Nabízí se tu určitá pomoc někomu, kdo nemá problém očkovat.“ Roman Chlíbek

„Očkování v lékárně by bylo dobrovolné,“ dodává Kopecký. „Takže ne každý lékárník by očkoval, ale jen ten, který by měl školení a který by chtěl. Stejně tak je to i volba pacientů, jestli by se šli očkovat do lékárny, nebo do ordinace svého praktického lékaře.“

Vakcinologovi vadí, že zatím s lékaři o tématu nikdo nejednal, debata je zatím politická. „Ale lékaři v tuto chvíli nevidí potřebu pomáhat s očkováním. Takže se tu nabízí určitá pomoc někomu, kdo nemá problém očkovat. Zaměřme se na vzdělanost veřejnosti ohledně vakcinace, tam pokulháváme,“ doporučuje Roman Chlíbek.

„U praktiků je zatím velký odpor proti očkování v lékárnách. Ale je tu skupina lidí, kteří nechodí k praktikům, ale chodí do lékáren. Tyto lidi bychom tak zachytili a mohli jim očkování poskytnout,“ obhajuje záměr rozšíření vakcinačních míst Martin Kopecký.

Poslechněte si celou debatu v audiozáznamu. Moderuje Karolína Koubová.