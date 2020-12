Očkování bude zátěž, jakou jsme nezažili, ale zatím je vakcín málo, tvrdí hejtman Kuba

V sobotu do Česka dorazí první dávky vakcíny proti covidu-19 a hned v neděli má podle premiéra Andreje Babiš (ANO) začít očkování. Je na to český zdravotnický systém připraven? „Je důležité, aby vláda komunikovala otevřeně, jak to bude probíhat, kolik vakcín je k dispozici a nevytvářela se přehnaná očekávání. To se bohužel vládě dlouhodobě nedaří,“ kritizuje předseda Asociace krajů České republiky Martin Kuba (ODS). Praha 17:45 22. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba | Foto: Petr Lundák | Zdroj: MAFRA/Profimedia

„Bude to jedna z největších operací, kterou bude český stát procházet, a je třeba s lidmi mluvit otevřeně, aby věděli, co se bude dít, kdy se na ně dostane. Aby neměli pocit, že 6. ledna dostanou u svého doktora vakcínu,“ doplňuje hejtman Jihočeského kraje.

Přednost budou mít zdravotníci ve vybraných nemocnicích a poté zaměstnanci a klienti zařízení sociálních služeb. Konkrétně do Jihočeského kraje v první vlně přijde 975 vakcín, v lednu pak téměř 10 tisíc a v únoru dalších 14 tisíc. Každý očkovaný ale musí dostat dvě dávky.

„Cílem vakcinační strategie je snížit úmrtnost a ochránit rizikové skupiny. Když nám v lednu přijde 9750 vakcín, tak budeme očkovat jen v nemocnicích, na záchrance, v domovech pro seniory a pracovníky terénních sociálních služeb. O tom nebudeme rozhodovat, rozhoduje strategie,“ podotýká.

Bezprecedentní akce

Teprve ve druhé polovině února by se mohlo začít s očkováním veřejnosti, musí ale fungovat systém, prostřednictvím kterého se budou lidé hlásit. Kuba navíc dodává, že jen v Jihočeském kraji bude potřeba 700 tisíc vakcín, pokud se má naočkovat plánovaných 60 procent populace.

„Teď si to vydělte počtem dnů za půl roku – denně by se muselo očkovat 4 tisíce lidí. To není možné, aby prošlo nemocnicemi typu Prachatice nebo Krumlov. Kloníme se k tomu, že bychom vytvořili vakcinační centra, v Českých Budějovicích je ideální třeba nějaká hala na výstavišti,“ vysvětluje hejtman.

Zdravotní pojišťovny by podle něj měly vytipovat rizikové skupiny, zejména lidi nad 65 let s chronickými onemocněními. Do pořadníku na očkování by je měli hlásit obvodní lékaři, kteří mají informace například o pacientových alergiích a mohou vyloučit možné kontraindikace.

Praktičtí lékaři by navíc měli pomáhat přímo ve vakcinačních centrech: „Zatím vše hrneme na nemocnice. Vše dělají lékaři a sestřičky – antigenní i PCR testování – a potřebujeme do toho zapojit obvoďáky. Mohli by tam strávit třeba 8 hodin týdně a pomoci nemocničnímu personálu,“ uvádí Kuba.

„V této chvíle máme do února mít nějakých 20 až 25 tisíc vakcín, což je nula nula nic. Náš problém je, že máme vakcín málo.“ Martin Kuba

Očkování ovšem bude dobrovolné. „40 procent lidí se chce nechat naočkovat, já uvádím 50 procent Jihočechů, to jsou relevantní čísla. Pro příští půl rok to představuje zátěž, jakou žádný kraj ještě nezažil,“ zdůrazňuje Kuba.

„Čím více těch lidí bude, tím lépe. Ale na druhou stranu v této chvíli máme do února mít nějakých 20 až 25 tisíc vakcín, což je nula nula nic. Náš problém je, že máme vakcín málo,“ dodává.

Co říká na to, že si vakcinaci vzal na starost přímo premiér Andrej Babiš? Poslechněte si v záznamu Interview Plus.