Radní nechal naočkovat manželku. ‚Vakcínu u nás dostane každý, kdo se přihlásí jako dobrovolník,‘ tvrdí

Lékař a královéhradecký radní Zdeněk Fink (HDK) se minulý pátek nechal ve Dvoře Králové naočkovat proti covidu. V době, kdy se měli očkovat jen zdravotníci, dostala vakcínu i jeho manželka, která ale není v rizikové skupině. Podle politika bude pracovat jako dobrovolnice v očkovacím centru. Ta se ale rozjedou nejdřív v půli března. Jak se v kraji očkovat přednostně? Stačí se přihlásit jako dobrovolník. „Nemusíte mít žádnou smlouvu," tvrdí Fink. Rozhovor Hradec Králové 6:00 15. ledna 2021

Včera (ve středu) odpoledne jste měli v kraji 3000 naočkovaných. Kolik jich máte dnes?

To vám přesně neřeknu, ale očkování postupuje stejným tempem. Včera byly 3000?

Ano, včera odpoledne.

To v těch okruzích (otázek) ale nebylo, to budu muset zjistit.

Bylo tam „jak funguje očkování v kraji“, tak jsem myslel, že tohle je součást.

Promiňte. Myslel jsem si, že se budeme bavit o tom, jak to probíhá. Já vám zavolám za chvíli, jestli to potřebujete.

A dostatek vakcín máte?

Zjistím vám čísla a pak mi zavoláte. Nebo já vám zavolám. Vakcíny nám jsou přiřazovány podle původního plánu. Jsou to vakcíny typu Pfizer, dělíme se o ně s fakultní nemocnicí.

Myslím, že kdyby jich bylo víc, stihneme očkovat rychleji.

Vlastní pravidla nevytvářím

Snažíte se kromě oficiální strategie vytvářet i vlastní pravidla pro očkování?

Přebíráme pravidla, která jsou daná očkovací strategií České republiky.

Myslel jsem vás osobně. Kritizuje vás za to totiž krajské hnutí ANO a žádá vaše odvolání… Vy sám rezignovat nechcete. Chci se zeptat, jestli nemáte pocit, že tvoříte vlastní pravidla.

Přečtu vám, jak na tu kauzu (přednostního očkování Finkovy manželky – pozn. aut.) reagoval ministr (zdravotnictví za ANO Jan) Blatný: „Buď je to tedy pravda a ta paní bude pracovat jako dobrovolník a v tom případě na to nárok má. Nebo této možnosti zneužila a v tom případě nepostupovala správně.“ Nevytváříme nová pravidla.

Sám jste k tomu řekl, že na radnici nesedíte z toho důvodu, abyste čerpal nějaké výhody...

Tak to máte. K tomu můžeme připojit ještě vyjádření ministra Blatného.

Očkování vaší manželky není čerpání výhod?

Ani já, ani pan ministr Blatný si to nemyslíme.

S prezentací můžu pomoct

Čekal jste, že to vzbudí takový rozruch?

Nečekal. Dokonce si myslím, že strategie je v tomto případě špatná. Že očkovat jednoho z páru není dobře.

Takže jste si to upravil a vzal s sebou manželku?

Neupravil jsem si nic. Nevím, proč mi to pořád vnucujete.

Já vám nic nevnucuji. Jen se ptám, zda jste si strategii upravil, když jste vzal na očkování svou ženu, která není v nejrizikovější skupině, není lékařka… (Eliška Finková je bývalou ředitelkou Divadla Drak – pozn. aut.)

Jak vidíte, pan Blatný potvrdil, že když někdo pracuje jako dobrovolník, má nárok na očkování.

A vaše žena už pracuje jako dobrovolnice?

Nepracuje, nemáme ještě očkovací centra. Dobrovolníky registrujeme do očkovacích center. A chceme, aby se každý dobrovolník naočkoval.

K očkovacím centrům se ještě dostaneme. Chtěl bych se zeptat, zda jste souhlasil s tím, že se společně s manželkou objevíte na facebooku nemocnice Dvora Králové nad Labem?

Prezentovala to Lucie Chytilová, což je tisková mluvčí zdravotnického holdingu. A já jsem o tom nebyl informován.

Proč příspěvěk zmizel? „Ve dvorské nemocnici se očkovalo v interní ambulanci a měli tu vše perfektně zorganizované. Očkování zde podstoupil i radní pro zdravotnictví MUDr. Zdeněk Fink s manželkou,“ napsal minulý týden v pátek na svém facebooku Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje. Až v úterý si příspěvku všimli novináři. Radní pro zdravotnictví Fink přednostní očkování své manželky omlouval tím, že bude pracovat jako dobrovolnice. „Neumím si představit, že bych ji nechal doma,“ řekl. Příspěvek o očkování manželů Finkových sdílela na facebookovém profilu i dvorská nemocnice, odtud ale status během čtvrtka zmizel. „Nevím, jestli to někdo odstraňoval. Rozjela se tam ukrutná diskuze a je možné, že to někdo nervově nevydržel a příspěvek odstranil. Ani bych se nedivila. Pro zdravotníky pak není úplně povzbudivé, když musí něco takového číst,“ vysvětlila serveru iROZHLAS.cz Lucie Chytilová, mluvčí Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje.

A vás to překvapilo?

Ona to brala jako promo. Bylo totiž poměrně málo lidí rozhodnutých pro očkování.

Taková prezentace podle vás těm nerozhodnutým pomůže? Příspěvek z facebooku mimochodem zmizel.

Já nevím. Zmizel? Já to nesleduji.

Souhlasíte s tím, že vás prezentují jako známé osobnosti, které mají k očkování inspirovat?

S mojí prezentací souhlasím, s prezentací manželky nikoli.

Pokud by tam nebyla zmínka o manželce, bylo by to v pořádku?

Nevnucujte mi to. Prostě se stalo. Konec.

Mě jen zajímá váš názor. Máte pocit, že tohle může s prezentací očkování pomoct?

Já osobně ano, mohu s tím pomoct.

Je to „signál velmi důležitý pro skupinu rizikových nerozhodnutých lidí“, jak psala nemocnice?

Ne všichni ohrožení jsou přesvědčení o tom, že se dají očkovat. Každý, kdo se v očkování angažuje a je známý, by k tomu samozřejmě mohl přispět. Jako jsme to viděli u premiéra (a předsedy hnutí ANO Andreje) Babiše nebo ministra Blatného. To je v tomto případě stejné.

Strategie je chybná

Třeba senátor Ladislav Kos (Hnutí pro Prahu 11) to ale na facebooku kritizoval. Napsal, že je to „negativní příklad chování politiků“.

Je to jeho názor. Já teď nemluvím o svojí manželce, tu z toho už vynechte.

Vaše manželka se nechala přednostně očkovat.

Mluvíme o mně.

Vaše žena se ale nechala očkovat.

Já ale nechápu, co chcete.

Chci vědět, jestli je podle vás správné, že se vaše manželka nechala očkovat už teď, když těch vakcín ještě není tolik, a v očkovacím centru bude pracovat nejdříve někdy v březnu nebo v dubnu.

Ano, nejdřív ve druhé polovině března. Protože jsem šel já a už jsem vám říkal jednou, že dokonce osobně považuji strategii za špatnou. Nechci si ji upravovat, ale jestli tu možnost měla a někde se hlásí jako dobrovolnice, tak tyto lidi budeme očkovat.

Podle vás si tohle může říct každý lékař nebo lékařka a vzít s sebou na očkování manžela nebo manželku?

Počkejte, to si nerozumíme. Já teď vůbec… Teď jsem mluvil o tom, že kdo bude pracovat jako dobrovolník.

Ano, předtím jste ale mluvil o tom, že by se na očkování mělo chodit v páru. Tak se ptám, jestli si to může říct každý lékař nebo lékařka a vzít s sebou partnera na očkování. A třeba říct, že bude dobrovolník.

Nemluvme o lékařích, o lékařce. Mluvme o sestrách na covidových odděleních. Mluvme o lékařích a lékařkách na covidových odděleních. Oni nejsou jenom muži lékaři, jsou i lékařky.

Mluvil jsem i o lékařkách.

Myslím si, že skutečně je v tom strategie chybná. Ano, mělo by se skutečně očkovat v párech.

Vakcín bude dost

V souvislosti s očkováním vaší manželky jste mluvil o tom, že se budou očkovat i další dobrovolníci, kteří budou pracovat právě v těch očkovacích centrech.

Jistě, protože když se to okolo toho rozbouřilo, tak jsem napsal, že i to je jeden z důvodů.

Očkování dalších dobrovolníků jste oznámil v souvislosti s kritikou?

To bychom stejně ohlásili, je to jenom časová souvislost. Nemůžeme to hlásit v květnu. Musíme si lidi shromáždit. Začali jsme je shromažďovat. I to je určitá motivace, že budou včas očkováni, aby se nebáli toho, že nám onemocní.

Už před očkováním vaší ženy jste počítal s tím, že začnete očkovat dobrovolníky?

Že budeme muset dobrovolníky očkovat, samozřejmě.

A kdy to začne?

Vy si myslíte, že byste, i když vy jste mladý, nepotřeboval očkování, kdybyste šel pracovat jako dobrovolník?

To si samozřejmě nemyslím. Jen se ptám, zda je potřeba dobrovolníky očkovat na začátku ledna, když očkovací centra otevřete v půlce března.

Je to dobré. Je dobré mít je postupně naočkované.

Zdeněk Fink (65) Český politik a lékař

V letech 2010 až 2018 byl primátorem Hradce Králové

Mezi lety 2004 až 2008 a opět od roku 2012 působí jako zastupitel Královéhradeckého kraje

Od roku 2014 až do roku 2019 působil jako předseda Hradeckého demokratického klubu

Je podruhé ženatý, jeho žena Eliška Finková je bývalá ředitelka Divadla Drak

Takže to začne už teď?

Jak je budeme mít přihlášené, tak s tím začneme.

A vakcín na to budete mít dostatek?

Určitě.

Přihlašování už jste spustili. Kolik dobrovolníků se vám ozvalo?

Nevím, to není moje starost. Tady na úřadu se přihlašují.

Na vašem twitteru jste zveřejnil i kontakt na paní, u které se můžou hlásit. Opozice v kraji ale kritizuje, že k oficiálním registrům přidáváte ještě další seznam, který v tom udělá chaos. Měly by takové další seznamy vznikat?

Určitě, protože my lidi musíme zkontaktovat. Musíme je rozmístit po kraji. To znamená, že odkud se přihlásí, tam budou. Nemůžeme se spoléhat na centrální registr. A navíc se centrální registry téhle vládě moc nedaří, když se podíváme na dálniční známku nebo takové věci. Potřebujeme mít svůj registr.

Smlouvu? Nepotřebujete

Dokdy dobrovolníky chcete naočkovat?

Nejpozději do konce února.

V kraji budete mít ale třeba v lednu jen 14 tisíc vakcín. To vám bude stačit, i když je do toho započítáte?

Určitě.

Jak vlastně funguje přihlášení? Potřebuju nějaký papír, když se chci nechat naočkovat?

Nemusíte mít žádnou smlouvu, budete kontaktovat úřednici, jejíž číslo jsem zveřejnil.

Kdybych se rozhodl, že se nechám očkovat, potom jako dobrovolník pracovat nebudu, tak se na očkování dostanu přednostně?

Kdybyste byl takový hajzl, tak ano.

Takový „hajzl“ nebudu, ale ptám se, zda to máte nějak domyšlené.

Pokud bude někdo takovým člověkem, tak je to teoreticky možné. Protože jak my ho můžeme zavázat na sto procent? Předpokládám, že lidi, kteří jdou pracovat jako dobrovolníci, tohle nedělají.

Nebudete chtít třeba to, aby ti lidé v centrech vydrželi určitou dobu?

Všechno to bude po dohodě s nimi. Oni samozřejmě můžou onemocnět, může se jim něco stát…

Pokud se k vám přihlásím jako dobrovolník, tak mě naočkujete už teď?

Ano.

A můžu s sebou vzít přítelkyni?

Ano, když bude dělat dobrovolnici.

Když pak půjdeme pracovat do jiného kraje, tak nás taky naočkujete?

To bychom neradi, zase máme nějaký příděl vakcín.

Mě zajímá, jestli tento systém, který jste připravil, je domyšlený.

Já mám svoji práci. Tak se ptejte na to, co chcete vědět.

Zeptal jsem se. Jestli to máte promyšlené…

Ano.