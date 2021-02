Během víkendů se v Česku téměř neočkuje. Podle ministerstva si centra otevírací dobu nastavují sama

Česko v současnosti během pracovního týdne očkuje zhruba 15 000 lidí denně. O víkendu se ale centra téměř zastaví, ukazují data ministerstva zdravotnictví. Resort tvrdí, že otevírací doba je v kompetenci samotných zařízení. Nemocnice a kraje se ale shodují: když nejsou vakcíny, nemůžeme očkovat. „Dávek je málo, většinou se to stihne během týdne,” řekl serveru iROZHLAS.cz mluvčí Jihomoravského kraje Michal Cagala. Praha 5:00 10. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na očkování o víkendu? Většina center je momentálně zavřená. Ilustrační foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Od začátku vakcinace uběhlo šest víkendů a z oficiálních dat ministerstva zdravotnictví vyplývá, že vždy došlo k výraznému propadu v počtu očkovaných.

Například během minulého pracovního týdne zvládla centra naočkovat průměrně zhruba 14 tisíc lidí denně, o víkendu už to bylo jen asi 2500 pacientů.

Podobný trend ukazuje graf už od konce prosince, kdy očkování proti koronaviru v Česku začalo. Nemocnice a další zdravotnická zařízení zvládly o sobotách a nedělích naočkovat jen zhruba pětinu pacientů. Statistiky neovlivnilo ani to, že se k očkovaným přidali senioři, kterým je víc jak 80 let.

Soukromá očkovací centra jsou o víkendu většinou zavřená. V datech lze ale pozorovat, že i v nemocnicích počty podaných dávek někdy klesnou až na nulu.

‚Zlomek vakcín’

Zástupci zařízení a krajští koordinátoři napříč Českem se shodují, že i kdyby očkovat chtěli, nemají čím.

„Teď je to vlastně jedno, jestli je víkend, nebo ne, protože ten zlomek vakcín, co dostáváme, stihneme vyočkovat za kousek pracovního týdne,“ vysvětlil serveru iROZHLAS.cz mluvčí Jihomoravského kraje Michal Cagala. Zároveň ale dodal, že rozdíly u nich v regionu nejsou tak velké.

Takovou zkušenost nicméně mají také v Plzeňském nebo Moravskoslezském kraji. Kapacita očkovacího centra ve Fakultní nemocnici Ostrava je 308 lidí, v minulém týdnu ji ale museli snížit. Vakcíny nepřišly.

Například v Brně se proto rozhodli, že víkendové termíny ani neotevřou. Tamější centrum na výstavišti funguje jen od pondělí do pátku. „Je tam jen jeden tým, který pracuje od rána do večera a o víkendu má právě volno,” popsala mluvčí Fakultní nemocnice Brno Veronika Plachá. A dodala: „Očkujeme teď jen zlomek kapacity.“ Za den by tady v případě potřeby zvládli naočkovat až 3600 lidí.

O sobotách a nedělích tam můžou dostat vakcínu jen zdravotníci, kteří ji zatím nemají kvůli karanténě nebo nemoci.

Resort nechce předjímat

Ministerstvo zdravotnictví o problému ví, řešení ale nehledá. „Provoz očkovacích míst je v kompetenci a na rozhodnutí zřizovatele daného zdravotnického zařízení a závisí také třeba na jeho personálních možnostech,“ napsala serveru iROZHLAS.cz mluvčí resortu Barbora Peterová.

Zatím tak není jasné, jak si ministerstvo zdravotnictví představuje vakcinaci, až bude v plném proudu a bude dost dávek, aby se dalo očkovat i o víkendech.

„Předpokládáme i větší zapojení praktických lékařů, tedy systém očkovacích míst může být trochu odlišný, než je tomu nyní,” uvedla mluvčí Peterová. Praktičtí lékaři však o víkendech ordinují jen zřídkakdy.

Problém v tom nevidí ani ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). „Ti lidé, kteří provádějí očkování, jsou většinou ti, kteří se starají o všechny pacienty a na kterých je zátěž. I oni si potřebují odpočinout,” řekl během tiskové konference s tím, že je to podobné jako u testování. „Nemyslíme si, že je to něco, co negativně ovlivnilo rychlost očkování,” dodal.

Výzvou pro centra by v dalších týdnech mohla být vakcína firmy AstraZeneca, od které dorazilo v sobotu ráno do Česka dvacet tisíc dávek. Ty ale ležely přes víkend v distribučním skladu, do tří zvolených regionů je rozvezli až v pondělí. „Vakcíny se musí vždy před distribucí prohlédnout. A to se nyní děje. Všichni se to snažíme urychlit,“ napsalo ministerstvo zdravotnictví na twitter.

Nejvíce jich podle zjištění Deníku N dostane Středočeský kraj, kde čeká na očkování nejvíce registrovaných pacientů.

Vakcínu proti koronaviru v Česku dostalo podle úterních údajů na webu ministerstva zdravotnictví už 365 712 lidí. Druhou dávku lékaři podali 105 097 z nich. Naočkováno bylo víc než sto tisíc seniorů starších 80 let. Počátkem loňského roku jich Český statistický úřad evidoval 441 100.