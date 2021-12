Pět zánětů srdečního svalu u mladých hokejistů. Na sítích se šíří další dezinformace o očkování dětí

Další neověřené tvrzení, které se šíří na Facebooku. Pět šumperských hokejistů mezi 16 a 17 lety mělo údajně zánět srdečního svalu. Jak se ukázalo, o zmíněných vedlejších účincích neví klub, starosta ani krajští hygienici. „Zjistili jste, že je to jinak, tak prostě to jinak je. Já můžu mít svoje přesvědčení, jaké chci,“ reagovala autorka příspěvku Marcela D. Praha 5:00 20. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Komentáře o závažných následcích očkování proti koronaviru u dětí je na sociálních sítích stále víc | Foto: René Volfík | Zdroj: Český rozhlas

Server iROZHLAS.cz na začátku týdne přinesl informaci o tom, že se na sociálních sítích šíří dezinformace o očkování proti koronaviru. Zejména pak o jeho negativních účincích na děti. Mezi nimi třeba i výrok o vážných zdravotních problémech u juniorských hráčů šumperského hokejového klubu.

„Z naočkovaného mužstva mladých šumperských hokejistů (16-17 let) jich hned 5!!! (sic) dostalo zánět srdečního svalu,“ napsala pod rozhovor Deníku N o očkování dětí zootechnička prasat Marcela D. Na otázky dalších diskutérů, odkud informace má, odpovídala, že zdroje nepotřebuje. Ve městě totiž sama žije.

Pro iROZHLAS.cz ale nakonec upřesnila, že o případu ví od matky, která má v týmu syna. „Ona mi to tak říkala, když jsme se bavily,“ říká.

Kontakt na ni ale odmítla předat. Zároveň původní tvrzení změnila: nešlo o hokejový klub, ale o klub fotbalový.

Jeho předseda Ladislav Šabo však o žádném podobném případu nevěděl. „U nás si myslím, že děti v 90 procentech očkovány nejsou. Je možné, že pár ano, ale je to minorita. A nevím, že by byl takový problém. Upřímně si myslím. že je to nějaký antivaxerský hoax,“ odpověděl serveru iROZHLAS.cz.

Zpátky k hokeji

I proto redakce opět kontaktovala Marcelu D., která reagovala pouze textovou zprávou. A znova otočila. „Omlouvám se, byla jsem zmatená. Byl to hokejový klub. Zeptejte se tam,“ odepsala.

Šéf hokejového klubu Mladí draci Šumperk na otázky redakce nechtěl odpovědět. Trenéři byli ale sdílnější. O údajných zdravotních obtížích svých svěřenců nevěděli.

„Kde jste na to přišli? Paní si může psát, co chce. Nic o tom nevím. Vím, že celé družstvo juniorů mám proočkované, až na jednu výjimku. Ti kluci šli do karantény, onemocněli znovu covidem. Ale to je tak všechno,“ řekl k tomu trenér juniorů Petr Rutar.

Podobně odpověděl vedoucí oddílu juniorů Rudolf Haluza. „Já osobně o tom nic nevím. Jak to ta paní může vědět? Ona je lékař? To by mě strašně zajímalo. Neříkám, že kluci nemarodili, je zima, ale tohle slyším úplně poprvé.“

‚Jsem naštvaná‘

Také podle starosty Šumperku Tomáše Spurného (Pro Šumperk) je nepravděpodobné, že by informace byla pravdivá. Jak totiž sám řekl, v malém městě by se to určitě vědělo.

„Absolutně jsem o tom neslyšel. Je to pro mě nová informace a nic takového jsem nezaznamenal. Kdyby se to opravdu odehrálo, tak bychom o tom velice rychle věděli,” upozornil Spurný.

Podobné stanovisko má i Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje. „Nemáme o situaci v šumperském hokejovém klubu zatím žádné informace. Potíže po očkování jsou hlášené na Státní ústav pro kontrolu léčiv. Ten by to měl prošetřovat dál,” řekla její mluvčí Markéta Koutná. Dodala ale, že by se podobná situace určitě řešila na širší úrovni.

„Myslím si, že pět případů v takto malé lokalitě - určitě by se o tom vědělo. A řešilo by se to třeba na krizovém štábu. Zkrátka bychom věděli, jestli existuje nebo neexistuje takový případ. Ale opravdu na Krajské hygienické stanici nic nevíme. Takže se mi ta informace taky nejeví jako pravdivá,” doplnila.

Při následné konfrontaci Marcela D. přiznala, že příspěvek napsala, protože důvěřovala svému zdroji informací. Ověřený ale případ sama neměla. „Byla jsem o tom přesvědčená. Protože jsem měla zdroj, kterému jsem stoprocentně důvěřovala. Bohužel,“ konstatovala.

Stále ale věří, že je její příspěvek pravdivý. „Jsem přesvědčená, že je to pravda, ale nemám vaše možnosti, abych si to zkontrolovala. Vy jste zjistili, že to tak není, jsem na to naštvaná, ale nenadělám prostě nic.“

Chtěl bych se zeptat na příspěvek, který jste psala na facebooku o pěti šumperských hokejistech, kteří měli mít po očkování proti covidu zánět srdečního svalu.

Už se měl na to ptal někdo. A nikdo mu k tomu nic neřekl, takže to asi nechtějí zvěřejňovat. Já se k tomu taky nebudu vyjadřovat. Myslíte, že to nechtějí zveřejňovat, nebo to není pravda?

Já jsem přesvědčená o tom, že se to stalo a prostě nevím… Jo? Já u toho nejsem. Nejsem schopná to nějak potvrdit. Přesvědčená jste o tom kvůli tomu, že vám to někdo řekl?

Neřešte to. Já to nechci řešit, mě to naštvalo… Počkejte, my jsme mluvili i s trenéry a vedením hokejového i fotbalového klubu. Řekli nám, že to tak není.

Tak nevím, proč mi ještě voláte. Chci se zeptat, proč jste to tedy psala.

Protože jsem o tom byla přesvědčená. Protože jsem měla zdroj, kterému jsem stoprocentně důvěřovala. Bohužel. A není to tedy pravda?

Jsem přesvědčená, že je, ale nemám vaše možnosti, abych si to zkontrolovala. Vy jste zjistili, že to tak není, jsem na to naštvaná, ale nenadělám prostě nic. Kdo byl tedy váš zdroj?

Proč bych vám to měla říkat? Když vy jste si to nesehnali, tak vám nebudu radit. Myslíte, že když nám to z obou klubů popřeli, tak to tedy není pravda?

Nevím. Já to nevím! Už jsem vám to vysvětlila, vy jste to zjišťovali. Zjistili jste, že je to jinak, tak prostě to jinak je. Já můžu mít svoje přesvědčení jak chci, ale vy jste zjistili, co jste zjistili, tak to tak je. Proč to tedy píšete?

Už jsem vám to řekla dvakrát. Na shledanou. (položila telefon)

Případy zánětu srdečního svalu po očkování proti koronaviru vědci z Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) skutečně prošetřují. Poslední aktualizaci vydávala agentura na začátku prosince.

Podle ní je ale výskyt perikarditidy a myokarditidy na základě nashromážděných údajů z Evropy celkově „velmi vzácný”. Může se vyskytnout u nejvýše jednoho z 10 000 očkovaných lidí. A to většinou do 14 dnů od druhé dávky vakcíny. I proto její výbor doporučil tuto informaci zařadit do souhrnu údajů o přípravku u obou mRNA vakcín.

Na kraji nic nevědí

Že by se ale hned pět podobných případů vyskytlo v jednom hokejovém klubu je i podle koordinátorky očkování Olomouckého kraje a lékařky Fakultní nemocnice v Olomouci Jarmily Kohoutové nepravděpodobné. Už proto, že sama o podobném případu v kraji neví.

„V té skupině od dvanácti let, že bych v rámci kraje měla nějakou informaci, že by se mezi dětmi vyskytly nějaké závažné následky očkování, tak to ne. A myslím, že by o tom Státní ústav pro kontrolu léčiv určitě věděl. Takto závažná diagnóza by určitě šla přes pražskou centrálu. To by si nikdo nedovolil nenahlásit,“ řekla na dotaz serveru iROZHLAS.cz.

Podle lékařky jsou reakce po vakcíně u dětí po obou vakcínách v zásadě stejné, jako u dospělé populace. „Bolest v místě vpichu může být, teplota může být, horečka taky. Může tam být nějaká krátkodobá únava a svalová bolest. Úplně stejné příznaky, jako u dospělých,“ doplnila Kohoutová.

Vakcíny tedy jsou na základě schvalovacích procesů i podle ní bezpečné. „Výrobce to garantuje, schválila to Evropská léková agentura a posvětil to i Státní ústav pro kontrolu léčiv České republiky. Takže by bezpečné být měly.“

To potvrzuje i EMA, která v poslední bezpečnostní aktualizaci uvádí, že „přínosy všech schválených vakcín proti covidu-19 nadále převažují nad jejich riziky. A to vzhledem k riziku nákazy covidem-19 a souvisejícím komplikacím. Jak totiž vědecké důkazy ukazují, očkování snižuje počet úmrtí a hospitalizací v důsledku onemocnění covidem-19.“