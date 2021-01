Nešlo to, práce bobtnala do nepředstavitelných rozměrů, vysvětluje Blahuta svou rezignaci

Národní koordinátor očkování Zdeněk Blahuta v pondělí nečekaně rezignoval. Práce na omezený úvazek, na které se dohodl s ministrem zdravotnictví Janem Blatným (za ANO), se podle něj už nedala stíhat. „Když začala chodit očkovací látka a Pfizer přestával držet dohody, tak to bylo skutečně horší a horší,“ vysvětlil v rozhovoru pro server iROZHAS.cz. Rozhovor Praha 17:57 25. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zdeněk Blahuta, koordinátor očkování proti nemoci covid-19 | Foto: Filip Jandourek

Proč jste se rozhodl skončit ve funkci očkovacího koordinátora?

Úloha národního koordinátora a jeho agenda strašlivým způsobem bobtnala. S panem ministrem jsem byl domluvený na určitý omezený úvazek, na který budu pracovat jako koordinátor, ale opravdu to vyžaduje víc než jeden úvazek.

Z titulu svých závazků a ze svých osobních důvodů nemohu nastoupit do režimu zaměstnance ministerstva zdravotnictví. S panem ministrem jsme se velmi v klidu a velmi korektně domluvili. Agendu předám a víc tam toho opravdu není.

Agendu budete předávat kdy?

Předpokládám, že zítra, nebo pozítří. (rozhovor vznikl v pondělí, pozn. red.)

Národní koordinátor očkování Blahuta rezignoval. ‚Jsem strašně rád, že je to za mnou,‘ uvedl Číst článek

Těch úkolů pro očkovacího koordinátora bylo tedy podle vás příliš?

Opravdu to na ten úvazek nešlo. S panem ministrem jsme se na začátku prosince na něčem domlouvali, ale už to vybobtnalo do nepředstavitelných rozměrů.

„Bobtnalo“ to tedy nějak postupně? Ze začátku jste vše stíhal?

Jak začala chodit očkovací látka a Pfizer se přestával držet dohody, tak to bylo skutečně horší a horší. Máte v tom veškerou problematiku od epidemiologie po vakcinologii a logistiku… Já tvrdím, že to bude chtít zřídit nějaký odbor na ministerstvu zdravotnictví. A opravdu si nemohu dovolit na ministerstvo nastoupit na regulérní pracovní úvazek.

Tohle všechno jste měl tedy dělat sám?

Sám ne, v průběhu měsíce ledna jsem dostal nějaké lidi, ale byl to strašně těžký boj, protože část ministerstva tomu nebyla nakloněná. Pana ministra chápu, protože on to viděl, jak to bobtná pod rukama.

Čemu konkrétně nebyla část ministerstva nakloněná?

Nebyla nakloněná například přesunu některých zaměstnanců ministerstva zdravotnictví do oddělení koordinace očkování a podobně. Ale pozor, proti panu ministrovi ani slovo. Jeho jednání bylo v naprostém pořádku.

Takže komunikace s ministrem Blatným byla v pořádku?

To nebyl vůbec problém.