‚Po Silvestru to bylo těžko uchopitelné.‘ O osudu šéfa VZP Kabátka rozhodne v pondělí správní rada

Přednostním očkováním šéfa Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeňka Kabátka se bude zabývat správní rada. Kabátek rezignovat nehodlá. Je podle něj důležité, „aby systém zdravotního pojištění zůstal stabilní“. Předsedkyně správní rady Věra Adámková (ANO) chce na začátku příštího týdne slyšet od šéfa pojišťovny vysvětlení. „Potřebuji ověřit, zda tam opravdu byl už v ten den, který mi sdělil,“ řekla serveru iROZHLAS. Praha 15:25 21. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zdeněk Kabátek, ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny | Zdroj: Profimedia

Šéf Všeobecné zdravotní pojišťovny Kabátek se v pražské Fakultní nemocnici Královské Vinohrady nechal naočkovat na začátku ledna, když ještě nefungoval státní registr očkování. V tu dobu se měli podle pokynů ministerstva očkovat zdravotníci v první linii boje proti koronaviru. Tím šéf největší pojišťovny v Česku není.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) na ranní tiskové konferenci na dotaz Radiožurnálu odpověděl, že by měl Kabátek ze svého jednání vyvodit důsledky.

Přednostní očkování v Česku První vakcíny dorazily do nemocnic 27. prosince. Od té doby se objevilo už několik případů přednostního očkování. Svou ženu na vakcinaci v královédvorské nemocnici protlačil radní Královéhradeckého kraje Zdeněk Fink (KDH). Následně to omlouval tím, že bude pracovat jako dobrovolnice. Serveru iROZHLAS.cz ale sdělil, že se očkovací centra otevřou nejdříve v polovině března. Náhradníci mimo hlavní očkovací seznamy pak dostali vakcínu v některých nemocnicích, například v pražské Všeobecné fakultní nemocnici. Některé vakcíny se nestíhaly spotřebovat, když se na očkování například někdo nedostavil. Do pořadníku tam zařadili lidi starší 65 let. „Aplikovali jsme to raději těmto lidem, než abychom to vylili,“ vysvětlil redakci šéf VFN David Feltl. Podobný problém s výpadky očkovaných z prioritních skupin měli před koncem loňského roku také ve Fakultní nemocnici Brno. Tamní zdravotníci podle přednosty Kliniky infekčních chorob Petra Husy oslovili své příbuzné a vyzvali je, by přišli na vakcinaci. „Byla by velká škoda, kdyby se něco vyhodilo,“ řekl pro iROZHLAS.cz. Také v Českém Krumlově mělo docházet k tomu, že vakcínu dostávali přednostně příbuzní a známí zaměstnanců nemocnice. A kvůli porušení očkovací strategie odstoupí Jindřich Florián, ředitel nemocnice. Vyzval ho k tomu jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS). „Myslím si, že je pro nemocnici dobře, aby rezignace byla co nejdřív, aby nebyl chaos, protože teď tam budu bez autority,“ komentoval svůj odchod ředitel.

Kabátek nicméně rezignovat nehodlá. „Byl by to z určitého pohledu paradox, protože právě takový krok by byl z mé strany hodně nezodpovědný. Jsem však připraven své motivy předložit správní radě a budu plně respektovat její rozhodnutí,“ napsal s tím, že kompletní informace o svém očkování oznámí členům správní rady v pondělí.

Nepodstatná věc?

Že se bude o Kabátkově přednostním očkování jednat, serveru iROZHLAS.cz potvrdila i předsedkyně rady a poslankyně Věra Adámková (ANO).

„Musím vědět všechny informace, které ještě ověřuji na místě, kde se měl nechat očkovat (ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady – pozn. red.). Potřebuji ověřit, zda tam opravdu byl už v den, kdy mi to uvedl, protože to je důležité pro další rozhodování. Pokud se nechal očkovat již poté, co byla dána jasná pravidla, tak je to něco jiného,“ řekla redakci.

Také podle místopředsedy správní rady Jiřího Běhounka (za ČSSD) bude zásadní informace, kdy přesně Kabátek vakcínu dostal.

„Bylo-li to v době zahajování očkování, kdy bylo jen obecně řečeno, jak postupovat bez jasných pravidel nakládání s vakcínou. Byli očkování i jiní představitelé stojící na úrovni ředitele největší zdravotní pojišťovny. Mediální smršť mohu tedy hodnotit jako snahu zakrýt všechny zádrhele očkování, nedostatku vakcín, dodávek jehel a stříkaček,“ míní bývalý hejtman kraje Vysočina.

Na začátku ledna, kdy se měl podle svého vyjádření Kabátek očkovat, bylo ale v Česku k dispozici jen necelých 30 tisíc dávek vakcíny od firem Pfizer a BioNtech a očkovat se měli pouze zdravotníci a lidé starší 65 let.

Šéf VZP Kabátek se nechal přednostně naočkovat. ‚Chtěl jsem chránit svoje okolí,‘ tvrdí Číst článek

Server iROZHLAS se nedostatku vakcín, zádrhelům v očkovací strategii nebo nedostatku jehel a stříkaček věnuje dlouhodobě. Ve středu jsme například upozornili, že si ministerstvo zdravotnictví připlatí tři miliony korun za expresní dodávku materiálu z Číny.

Člen rady a poslanec za hnutí ANO Miloslav Janulík podle svých slov Kabátkovo přednostní očkování chápe. „Z mého pohledu je to nepodstatná věc. Za mě je (Kabátek) součástí kritické infrastruktury a nechápu, proč si k tomu nepřizval ještě kamery, abych šel příkladem svým pojištěncům,“ řekl serveru iROZHLAS.cz.

Proč si tedy Kabátek kamery nepřizval a příkladem nešel? „Nevím, protože po Silvestru to bylo takové těžko uchopitelné,“ odpověděl Janulík.

Další členové správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny, které server iROZHLAS.cz oslovil, chtějí počkat na to, jak Kabátek v pondělní celou věc vysvětlí. Do té doby se k věci nechtějí vyjadřovat.

Chtěl chránit okolí

Informaci o tom, že se nechal očkovat, potvrdil Kabátek serveru iROZHLAS.cz ve středu. Během prvního telefonátu se celou věc snažil popřít. „To je zajímavé. A jak to ověříte? To jsou otázky úplně z nebe,“ řekl. Jenže pak své očkování přiznal.

„Ve své pozici jednám s řediteli nemocnic, se zaměstnanci, s lékaři… Potkávám se na denním pořádku se zdravotníky, takže to byla moje reakce na to, že jsem chtěl chránit svoje okolí. V současném kontextu je ale asi bezpředmětné, abych něco takového říkal,“ vysvětlil redakci. K očkování se podle svých slov dostal tak, že „normálně přišel do očkovacího centra a nechal se naočkovat“.

Kabátek je v čele Všeobecné zdravotní pojišťovny od roku 2012. Správní rada pojišťovny mu v listopadu loňského roku prodloužila mandát na další čtyři roky.

Kabátek v minulosti figuroval v kauzách kolem nemocnic Na Homolce a Na Bulovce. Objevil se například ve výpovědi podnikatele Tomáše Horáčka, který je stíhaný v kauze Bulovka.

Horáček popsal třeba uzavření smlouvy mezi regionálními pobočkami Všeobecné zdravotní pojišťovny a společností, která provozuje v několika krajích dermatologické ambulance. Pobočky podle podnikatele musely dostat pokyn přímo z ústředí, aby zástupci pojišťovny hlasovali pro uzavření smlouvy. To měl prý exposlanec Marek Šnajdr předjednávat s ředitelem Kabátkem. Kabátek to odmítá. Šnajdr celou informaci označil za lež.