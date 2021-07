Zdravotní pojišťovny budou lidem posílat dopis s výzvou k očkování. Zacílí hlavně na seniory

Češi, kteří dosud neprojevili zájem o očkování proti covidu-19, by brzy měli dostat dopis s výzvou od své zdravotní pojišťovny. Ministerstvo zdravotnictví tak chce podpořit zájem o vakcínu. Dopis má oslovit třeba seniory, kteří nemají zdravotní problémy, nechodí k lékaři a je tak těžší je k očkování přesvědčit. Praha 20:31 15. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít S cíleným oslovením takových seniorů by podle Kubka mohli především v menších obcích pomoct třeba i starostové. (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iRozhlas

„Adresné zvaní pojištěnců k očkování se bude týkat těch pojištěnců, kterým nebyla aplikována ani první dávka očkování. To znamená, že vezmeme celý registr a kdo má jednu dávku, tak vypadne,“ uvedl náměstek Všeobecné zdravotní pojišťovny David Šmehlík.

Dopisem chce stát oslovit hlavně seniory, kteří jsou zdraví, nechodí k lékaři a je těžké je kontaktovat. Podle Šmehlíka ale budou výzvu rozesílat i ostatním pojištěncům. Náklady budou pohybovat v řádu jednotek milionů korun.

„Chronici ve vyšším věku, kteří k nám chodí, jsou v drtivé většině skutečně naočkovaní. Ale samozřejmě, žije mezi námi řada seniorů, kteří jsou zdraví, lékaře nepotřebují, nikam nechodí. A hrozí, že když se epidemie rozšíří mezi mladými lidmi, tak se dříve nebo později i je najde,“ říká prezident České lékařské komory Milan Kubek.

S cíleným oslovením takových seniorů by podle něj mohli především v menších obcích pomoct třeba i starostové.

Nová očkovací centra

V současnosti má dokončené očkování asi 40 procent populace, tedy zhruba čtyři miliony obyvatel. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) by v září chtěl dosáhnout 70procentní proočkovanosti.

Očkování mají také v příštím týdnu zpřístupnit další centra bez nutnosti předchozí registrace. Kromě Prahy by měla v příštím týdnu vzniknout také v Brně a nejspíš i Ostravě. Zájem o očkování bez registrace v současných dvou centrech je obrovský, denně tam podle Vojtěcha naočkují dohromady 1300 lidí, z toho 800 na Chodově.

Podle prezidenta lékařské komory Milana Kubka by ale vláda měla jít ještě dál a vytvořit očkovací místa v podobě jakýchsi pojízdných prodejen, které by podle daného jízdního řádu objížděly malé obce. Z dat je možné zjistit, v jakých obcích je proočkovanost nejnižší. Tam by pak kraje mohly poslat mobilní týmy, uvedl Vojtěch.