Od Arnolda k Jurkovičovi. Osiřelí saunaři z Brna vyhlíží novou komunitní potírnu v Žabovřeskách

„Mám pocit, jako kdyby se tu ještě včera nějaká skupinka saunovala,“ dívá se Šárka Svobodová na studená plynová kamna.

Ke šťastnému konci míří příběh zrušené sauny u památkově chráněné Arnoldovy vily v Brně. O potírnu přišla komunita saunařů před dvěma lety. Náhradní prostor teď našli ve starém sokolském areálu u Jurkovičovy vily

Na ně kdosi poskládal kamenné kostky, zbytek sauny je obložený dřevem. Netopilo se tu několik let. Potemnělou místnost prý pohltila plíseň, ale není cítit.

„My jsme byli zvyklí užívat saunu v takové podobě a bez rekonstrukce. Takže atmosféra je tady pro nás úplně skvělá a navazuje na to, kde jsme byli. Vlastně by se tu ani nemuselo nic dělat, ale je jasné, že je potřeba, aby provoz vyhovoval nějakým standardům,“ dodává Svobodová, členka saunařské komunity z Arnoldovy vily a zároveň historička architektury.

Tlusté dveře ze sauny vedou do sprch, za nimi jsou staré dřevěné převlékárny, tři boxy s lavicemi a podlouhlými věšáky uprostřed. Interiér čeká rekonstrukce. Využívat ho pak bude komunita pár set lidí od Arnoldovy vily a také místní obyvatelé ze čtvrti Žabovřesky.

„Nás tady neustále oslovují bývalí saunaři z naší komunity a ptají se, kdy se konečně zase obnoví provoz,“ dodává starosta Žabovřesk a zároveň starosta místní sokolské jednoty Filip Leder (KDU-ČSL).

Staré dřevěné převlékárny | Foto: Tomáš Kremr | Zdroj: Český rozhlas

Komunitní saunování

„Klademe důraz na to, aby to byla opravdu komunitní sauna, finančně dostupná i pro rodiny a pro seniory. Nemá to být komerční sauna,“ zdůrazňuje Svobodová podmínky pro obnovu i provoz sauny, která má obstarat dvě různé komunity a taky veřejnost.

Když mezi potírnou a převlékárnou otevřeme a vyklopíme nahoru staré okno, vidíme venku vypuštěný ochlazovací bazének pod přístřeškem z průhledného plastu, který má zachytat padající listy ze stromů lesoparku.

Sauna pochází ze 70. let, na její opravu dá magistrát 6,5 milionu korun | Foto: Tomáš Kremr | Zdroj: Český rozhlas

Na opačné straně k sauně přiléhá odpočívárna se starými dřevěnými lehátky a bufetovým okýnkem.

„Tato sauna je poměrně stará, ze 70. let minulého století. Chodili sem členové Sokola, pravidelné skupinky, ale i lidé mimo organizaci. Přestala fungovat v roce 2021 v době covidu,“ připomíná místostarosta žabovřeské jednoty Jindřich Telecký.

Ukazuje rukou ještě zhruba 100 metrů od domu, do lesoparku, kde shodou okolností ještě před pár lety existovala jiná potírna a klubovna.

„Kousek odsud byla nejstarší sauna v Brně, která bohužel tím, že předchozí vedení organizace se tomu tak nevěnovalo, vyhořela. A teď už tam zbylo jen torzo,“ dodává Telecký.

Torzo nejstarší sauny v Brně. Ta vyhořela | Foto: Tomáš Kremr | Zdroj: Český rozhlas

Obnova v Žabovřeskách

Loni si sokolové zvolili nové vedení a to se teď snaží celý zašlý areál obnovit. Sauna ze 70. let je první krok. „Oslovíme jednotlivé architektonické kanceláře a projekční firmy, které nám začnou dávat nabídky a vybereme zhotovitele projektu,“ dodává Leder.

Má to stát 6,5 milionu korun, peníze na to pošle magistrát. „Vzhledem k demolici sauny v ulici Drobného vyšlo město vstříc spolku, aby našel nové vyhovující prostory a mohl i nadále fungovat,“ uvedla už dříve primátorka města Brna Markéta Vaňková (ODS).

„Při jednáních tak vyvstala varianta, že by se spolek přesunul do areálu Rosnička patřícímu Tělocvičné jednotě Sokol Brno-Žabovřesky. Ta navrhuje, že tamní saunu opět zprovozní, a zároveň předložila dohodu s komunitou, která deklaruje její zájem objekt využívat,“ doplnila Vaňková s tím, že město je ochotné peníze na obnovu sauny poslat.

V nových elektrických kamnech sauny a taky v novém krbu v odpočívárně by se mělo opět topit nejpozději na začátku příštího roku.