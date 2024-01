Od čtvrtka můžou uchazeči podávat přihlášky na střední školy. Co se oproti loňsku změní?

Na střední školy míří další velmi silný ročník. Podle údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) letos dokončí základní školu stejně jako loni přes 100 tisíc dětí. Ministerstvo školství spolu s Cermatem udělalo letos změny, které by měly celý systém přihlášek zjednodušit a zpřehlednit. Žáci nově budou moci podávat o přihlášku navíc a třeba i určovat tu svou volbu, kterou považují za prioritní. Vše navíc půjde elektronicky. Praha 8:30 29. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podávání přihlášek na střední školy čeká letos elektronizace | Foto: Miroslav Chaloupka | Zdroj: ČTK

Klíčovou změnou v přijímacím řízení na střední školy je možnost podat si přihlášky na hned tři školy najednou. Dosud byly možné pouze dvě. Zvyšuje se tím šance, že bude žák přijat hned v prvním kole.

Přihlášky si uchazeč také může seřadit podle toho, na kterou školu se chce dostat ze všeho nejvíce a na kterou naopak nejméně. „Pokud uchazeč uspěje ve všech třech oborech, dostane se na obor s největší prioritou. Pokud v oboru s největší prioritou neuspěje, bude přijat v oboru na dalším místě, pokud uspěl tam. Taktizovat v tomto případě není namístě, ať se uchazeči řídí vlastní srdcem,“ říká pro Radiožurnál ředitel odboru středního, vyššího odborného a dalšího vzdělávání ministerstva školství Petr Bannert.

Podle něj je výhodou nového systému zároveň i to, že se mohou zkusit přihlásit na maturitní obor i ti žáci, kteří by na to dřív neměli odvahu. Novinkou taky je, že i když se uchazeč přihlásí na jedinou střední školu a zbytek budou obory bez maturity, tak i v tom případě bude moct psát jednotné přijímací zkoušky v obou dvou termínech. Dřív měl jen jeden pokus.

Digitalizace

Důležitou změnou je také digitalizace systému přijímacího řízení. K tomu účelu ostatně vznikl Digitální přihlašovací systém. Právě přes něj se budou nově přihlášky podávat. Je propojen s registrem obyvatel, zákonný zástupce se do něj přihlásí například pomocí mobilního klíče e-Governmentu, bankovní identity nebo jiného prostředku identity občana a údaje o něm i jeho potomkovi se mu samy automaticky načtou.

Digitální systém pak po přijímacích zkouškách, které jsou v polovině dubna, vyhodnotí výsledky žáků a automaticky je umístí do té střední školy, na kterou mají dostatek bodů.

„Rodiče nebudou muset chodit s papíry na školy nebo s doporučenými dopisy na poštu. Zároveň si potom nebudou muset chodit vyzvedávat doporučené dopisy s pozvánkami ke zkouškám a podobně. Budou to moci udělat kdykoliv, třeba o víkendu. Tedy nebudou závislí třeba na otevírací době pošty,“ vysvětluje ředitel Cermatu Miroslav Krejčí.

Cermat i ministerstvo školství současně vyzývají, aby lidé právě elektronické podání přihlášek preferovali. Očekávají, že elektronicky přijdou letos až tři čtvrtiny přihlášek. Přesto zůstanou stále k dispozici i papírové formuláře. A ti, kdo nemají elektronickou identitu občana, mají možnost takzvaného hybridního podání – tedy že vyplní v Digitálním přihlašovacím systému údaje, na e-mail jim přijde dokument, který musejí vytisknout, podepsat a fyzicky doručit do konkrétní školy.

Rodiče se nemusejí změn obávat. Veškeré informace k přijímacímu řízení najdou na webových stránkách, a to i s instruktážními videi.

Co si rodiče zapamatovat musí, je termín, kdy se přihlášky na střední školy podávají – i tady totiž došlo ke změně. Nově je rozmezí stanoveno od 1. do 20 února. Dřív byl termín až do 1. března. První kolo jednotné přijímací zkoušky je 12. a 15. dubna. A až o měsíc později, 15. května, se všichni dozvědí, jak dopadli. Cermat předpokládá, že až 80 procent uchazečů se už v prvním kole umístí na své školy.