Od dřevěných protéz k titanovým. Protetické oddělení nemocnice v Ústí nad Labem funguje už 40 let

Za čtyři desetiletí se obor protetiky dynamicky vyvíjel – zpočátku lidé dostávali protézy dřevěné, časem laminátové a dnes už jde o protézy z titanu, které se dají upravovat podle individuálních potřeb každého pacienta.

„Odumřely mi spodní končetiny s tím, že jsem ještě přišla i o články prstů. Zjistila jsem to po třech týdnech, kdy jsem se probudila a viděla tu postel a ten prostor, kde nebyly ty nohy. To byl takový ten první šok. Pak si ale uvědomíte, že jste tady a můžete být za to rád,“ popisuje Eva Baboráková, Která před 20 lety přišla kvůli meningokoku o obě nohy pod koleny.

Léčbu tehdy podstupovala právě na protetickém oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

„Je to jediné lůžkové oddělení, kde je i ten technik, i ta rehabilitační, i ten chirurg. Ten nejdřív odoperuje pacienta, který se tam pak dohojí, má možnost ho zrehabilitovat a oprotézovat přímo na tom lůžkovém oddělení,“ shrnuje výhody komplexní péče primářka oddělení Jana Táborská.

Eva Baboráková podle svých slov vděčí za záchranu života doktoru Janu Pajerkovi.

„Tři měsíce jsem byla hospitalizovaná. Díky panu doktorovi za to, že si mě z infekčního převedl k sobě – tím mě fakt zachránil, protože se mi maximálně věnoval – tam se mnou přespával, neustále mě sledoval, a to bylo něco úžasného. Myslím si, že jen díky němu jsem tady,“ shrnuje Eva Baboráková.

Teď už zvládá pohyb s protézami bez problémů. Je to díky takzvané bércové amputaci, po které pacientům zůstane kolenní kloub a s protézami, vyrobenými přímo na oddělení, pak mohou chodit.

Primářka Táborská by tento postup chtěla zachovat i do budoucna. „Budu ráda, když spousta chirurgů převezme ten můj přístup a to vědění, které ve světě je. Protetiků ale v Česku spíš ubývá,“ uzavírá.