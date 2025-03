Od Polska přes Tenerife. Do Česka se díky ‚eurozatykačům‘ vrací stále více hledaných lidí

Eurozatykače pomáhají dostat hledané lidi před soud nebo do vězení už více než dvacet let. Díky nim si uprchlíky před spravedlností mezi sebou předávají policisté z různých evropských států – loni se takto do Česka vrátilo nejvíc hledaných lidí za posledních pět let. Praha 11:04 31. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policisté ze sousedních států si lidi na útěku předávají nejčastěji (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Na rukou pouta a po každém boku policista. Na polsko-české hranici takto předávali Poláci hledaného muže českým kolegům. Právě policisté ze sousedních států si lidi na útěku předávají nejčastěji.

„To znamená Slovensko, Německo, Polsko, a Rakousko. Kdy se jedná o pozemní předání, ke kterému dochází v centrech spolupráce, které máme s každým sousedním státem,“ říká policejní mluvčí David Schön. „V případě, že se uprchlý nachází v jiném státě EU, kde by pozemní doprava byla velký problém, využíváme letecké spoje,“ doplňuje.

V lednu se takto vrátila z Tenerife žena, která si podle policie podvody vydělala 16 milionů korun a ukrývala se na Kanárských ostrovech. Na palubě letadla ji doprovázeli takzvaní air marshalové – policisté, kteří jsou speciálně cvičení, a to i na zneškodnění útočníka. Loni trénovali zákroky v maketě letadla v Praze.

České soudy v roce 2024 vydaly přes 800 eurozatykačů, nejvíce za posledních pět let. A toto číslo každoročně stoupá. Loni se díky nim do Česka vrátilo 215 lidí.

Vydat ho může kterýkoliv soud členské země, a platí pro celou Evropskou unii. „Díky tomu, že je Evropa otevřená, tak je naprosto běžené, že se pachatelé trestní činnosti snaží uprchnout z České republiky, a proto je na místě vydávat Evropský zatýkací rozkaz,“ vysvětluje Schön.

„Zároveň je to naprosto efektivní nástroj, jak je zadržet, a potom předat spravedlnosti,“ doplňuje zkušenost policistů jejich mluvčí.

Eurozatykače fungují přes dvacet let. Zadržet hledané lidi se podle policejního mluvčího daří někdy do pár dnů, maximálně to trvá dva měsíce. Čeští policisté pak každoročně svým kolegům do zahraničí předávají asi stovku hledaných lidí.