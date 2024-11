Od katastrofálních povodní v roce 2002 si lidé v Česku postavili 16 tisíc rodinných domů v záplavových územích. Čtvrtinu z nich ohrožuje už dvacetiletá voda, a přibližně 1200 domů dokonce i pětiletá povodeň. Vyplývá to z analýzy datového týmu serveru iROZHLAS.cz. Nejvíce takových domů stojí v Olomouckém kraji, kde ničily i povodně z letošního září.

V Troubkách na východní Moravě připravila v červenci 1997 rozvodněná Bečva o život devět lidí a zničila na sto padesát domů. Letos v září velká voda ohrožovala obec zase. „Pytlovali jsme v lokalitě, které se říká Závalí. Je tam hráz, která začala prosakovat. Včas si toho ale všimli pracovníci povodňové komise, a tak jsme nestabilní hráz zpevnili pytli s pískem,“ popisuje ohrožení nezávislý starosta Martin Frgal.

Bečva nemusí nutně ničit, ale čas od času zatopí zahrady a sklepy většiny domů. Převážná část obce totiž leží v záplavovém území pro dvacetiletou vodu. Podle analýzy datového týmu serveru iROZHLAS.cz se v Troubkách od velkých povodní v roce 2002 dokončilo několik desítek nových rodinných domů rovnoměrně napříč celou obcí.

Záplavové oblasti v Troubkách:

„Některé lokality, které se v minulosti nedaly zastavět, se dnes podle nového plánu zastavují. Například já jsem začal stavět dům v Troubkách v roce 2008. Nevím, jestli to bylo pravidlo nebo jenom forma doporučení, stavěl jsem ale tehdy ve výšce hladiny, kterou určilo Povodí Moravy,“ odkazuje se starosta na opatření v podobě výškové hladiny, která se v obci se stavbou nových domů pojí.

I proto existuje projekt na ohrázování Troubek. „Mají to být zemní sypané hráze doplněné o technická opatření jako vztlakové studny, norné stěny, přečerpávací nádrže... Vycházíme z projektové dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení, která by měla obec ochránit na úroveň povodně z roku 1997 s třiceticentimetrovým převýšením. Dokončili jsme ji v roce 2016 a teď se dopracovává,“ popisuje starosta aktuální stav projektu, který by měl obec ochránit.