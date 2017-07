Od srpna stoupnou doplatky za léky. Připlatí si pacienti s vysokým krevním tlakem i kopřivkou

Jak v pátek upozornil deník Právo, od srpna a září letošního roku se změní doplatky u vybraných léků. Těch je na českém trhu v současnosti přes 8000.

Zvýšení doplatků se dotkne 332 přípravků – více zaplatí především pacienti s vysokým krevním tlakem, kopřivkou nebo alergickou rýmou. Většinou půjde o třicetikorunové navýšení.

Ke snížení doplatků dojde u 33 variant léků. Zlevní tak především léky užívané k léčbě neplodnosti nebo po transplantaci. Vybraný přípravek by mohl stát i o 154 Kč méně než nyní.

Ceny léků pravidelně reviduje Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). V každé lékové skupině musí podle zákona být alespoň jeden přípravek, který plně hradí zdravotní pojišťovna. Takový lék ale nemusí pacientovi vždy vyhovovat, cenu pak může ovlivnit revizní lékař. Doplatky na léky se mění také s ohledem na to, za jakou finální cenu nabídne přípravek pacientovi lékárna.

Některé lékárny totiž mají své věrnostní programy pro zákazníky. Snaží se tak, aby pacient měl doplatek co nejnižší. Díky tomu získávají nové zákazníky od ostatních prodejců léků v rámci konkurenčního boje. Proto je lepší se vždy v lékárně informovat, kolik daný doplatek bude činit – ten se může lišit lékárnu od lékárny.

Revize cen vyplývá ze zákona

Revizi platných cen a úhrad léků ze zdravotního pojištění musí SÚKL provádět ze zákona o veřejném zdravotním pojištění. Důvodem je podle Lucie Přinesdomové z tiskového a informačního oddělení SÚKLu kontrola nastavených cen s požadavky zákona.

„Loni při revizích byly ze zdravotního pojištění ušetřeny náklady na léky za 4 miliardy korun. Takto uspořené prostředky zůstávají v systému a mohou být použity na léčbu více pacientů či na léčbu vysoce nákladných nebo vzácných onemocnění,“ uvedla Přinesdomová.

Děti a senioři s nižšími doplatky

Sněmovna na konci červa schválila novelu zákona, která se týká maximálních doplatků za léky u dětí a seniorů do 70 let. Díky novele by se mohl snížit roční celkový doplatek za léky na tisíc korun. U pacientů starších 70 let pak dokonce na 500 Kč. Věc ještě musí schválit Senát.

Pokud daný člověk zaplatí na doplatcích více, než je stanovené maximum, pojišťovny jim peníze následně vyplatí zpět. Limit je nyní nastaven na 2,5 tisíce korun.