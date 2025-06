Vláda jedná o zvýšení platů. Pro vojáky o více než miliardu navíc, Blažek svůj návrh Fialovi nepřinesl

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) přinesla na středeční jednání vlády očekávaný návrh na zvýšení platu vojáků, o kterém mluvila už v průběhu jara. Server iROZHLAS.cz má dokument k dispozici. Podle něj by mělo ministerstvo obrany z rozpočtu pro tento rok získat pro přilepšení příslušníkům armády o 1,263 miliardy korun více. Souběžně s materiálem obrany vláda Petra Fialy (ODS) projednává i přidání policistům a hasičům. Praha 17:21 4. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) na jednání vlády | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Jsem přesvědčena, že vojáci si zaslouží ty nejlepší podmínky služby. Obzvláště v současné složité bezpečnostní situaci, kdy potřebujeme mít stabilizovanou a silnou armádu. Je na čase vojákům dokázat, že si jejich služby pro náš stát vážíme a umíme ji ocenit. Náš nejvýznamnější strategický projekt armády jsou vojáci,“ uvedla ministryně 9. dubna.

Na obraně se od té připravovalo přesné znění návrhu, aby ho mohla ministryně předložit kabinetu Petra Fialy (ODS) ke schválení. Vláda ho dostala na stůl ve středu odpoledne. Redakci si podařilo dokument získat. Přilepšení se má týkat vojáků napříč hodnostmi, od vojína až po armádního generála, tedy prvního muže armády Karla Řehky.

„K zajištění navýšení příjmů vojáků z povolání se navrhuje (…) zvýšit: služební tarify pro hodnosti svobodník až štábní praporčík o 15 %; služební tarify pro hodnosti poručík až armádní generál o 10 %, s výjimkou hodnosti plukovník, u které je navrženo zvýšení o 16,37 % (aby nedošlo k poklesu platu při přechodu z hodnosti podplukovník do hodnosti plukovník),“ zní klíčová pasáž.

Zvýšení příspěvku na bydlení

Vedle tarifu chce Černochová zvýšit vojákům také příspěvek na bydlení. Vojákům žijícím v Praze má podle materiálu poskočit z 3 100 korun na sedm tisíc, mimopražským má stoupnout z tří tisíc na šest tisíc korun měsíčně. Letos tak má jít na navýšení tarifů 510 milionů korun, příspěvky na bydlení si vyžádají 752,5 milionů.

Popisované zvýšení tarifů se však má rozdělit na dvě části. Do konce tohoto roku by se měl pro vojíny až štábní praporčíky valorizovat základní plat o 7,5 procenta, zbytek má narůst příští rok. Od plukovníka po armádního generála by se letos mělo zvyšovat o pět procent, zbývající část by se dorovnala v roce 2026.

„Pro rok 2026 je dopad navržených opatření v kapitole ministerstvo obrany kalkulován v celkové výši 4,307 miliardy korun,“ vypočítává návrh celkový objem peněz, který bude pro udržení navýšení příjmů vojáků v příštím roce potřeba. Přidání vojákům se na rozdíl od ostatních složek provádí prostřednictvím nařízení vlády.

Pro vnitro zatím 2,7 miliardy

Vláda souběžně s tím projednává i přilepšení příslušníkům bezpečnostních sborů ministerstva vnitra, tedy policistům a hasičům. U nich se letos na základní tarify sahat nebude, od 1. července by jim měl narůst takzvaný stabilizační příplatek o tři tisíce korun měsíčně. Je to o tisíc méně, než ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) avizoval. Letos to bude dělat dohromady miliardu korun navíc.

„Pro rok 2026 představuje promítnutí tohoto opatření v celoročním vyjádření dopad do rozpočtu kapitoly ministerstva vnitra ve výši 2,7 miliardy,“ dodává návrh. Služební tarify, tedy základní plat, se mají zvedat o pět procent až od 1. ledna. Aby se pokryla i tato změna, do rozpočtu vnitra pro příští rok by mělo přitéct celkem 3,1 miliardy korun navíc.



Server iROZHLAS.cz minulý týden informoval, že ministr spravedlnosti, nyní v demisi, Pavel Blažek (ODS), chce pro příslušníky Vězeňské služby České republiky navíc 200 milionů korun. Tento návrh ale ministr na středečním jednání podle informací iROZHLAS.cz nepředložil, Fialův kabinet se tím nezabývá.



Ministerstvo financí přitom minulý týden uvedlo, že požadavky na zvýšení platů se začnou vyřizovat až poté, „co budou známy výsledky plnění státního rozpočtu za první pololetí“. Mezitím však zřejmě došlo k posunu, protože podle získaného materiálu je popisované přilepšení výsledkem „dohody ministryně obrany, ministra vnitra a ministra financí“.