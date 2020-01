Výběr z médií: přísnější pravidla pro dárkyně vajíček, mobilní platby v Česku a dostupnější genetická léčba

Pravidla pro dárkyně vajíček by se mohla zpřísnit, upozorňují Hospodářské noviny. Ženy mezi 18 a 35 lety totiž mohou jít k odběrům tak často, jak chtějí, což podle lékařů může mít dopad na jejich zdraví. Deník N se věnuje využívání českých pozemků ruskými firmami, až doteď totiž mnohé z nich neplatily nájem. Podle Lidových novin využívá stále více Čechů mobilní platby. Více se dočtete ve výběru z médií, který připravil Radiožurnál. Praha 7:03 6. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mobil k placení využívají podle Lidových novin stovky tisíc Čechů. (ilustrační foto) | Foto: Mike Blake | Zdroj: Reuters

Deník N

Rusové poprvé zaplatili nájem za používání pozemku, který patří českému státu, ale podle dohod z dob socialismu ho využívají ruské firmy. Informuje o tom Deník N. Rusové zaplatili asi pět milionů korun za užívání pozemku v Brně, na němž před rokem 1989 vznikla budova, ve které sídlily sovětské strojírenské podniky. Peníze vymáhal Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Proč Česko nepožadovalo i peníze za předcházející roky, Deník N nezjistil. Podobný spor s Ruskem teď český stát vede taky například kvůli soukromému autosalonu v pražských Stodůlkách. Ten vznikl v místech, kde dřív byly sovětské budovy.

Regionální Deník

Přibývá žen, které mají zájem o myslivost. Píše o tom pondělní regionální Deník. Například na Klatovsku je mezi zájemci, kteří skládají myslivecké zkoušky, přibližně třetina žen. Ženy mají podle deníku o myslivost větší zájem i proto, že myslivci mnoho času věnují i jiným věcem než lovu. Starají se totiž taky o krmení zvěře nebo zajišťují úpravu lesů a polí, na nichž jeleni nebo například divoká prasata žijí. Stát se myslivcem přitom vůbec není jednoduché. Žadatelé o složení zkoušek nejprve musí absolvovat povinný kurz v rozsahu skoro 70 hodin, pak chodí do terénu na roční praxi a teprve potom můžou přistoupit ke zkoušce.

Mladá fronta Dnes

Speciální a velmi drahé genetické léky by mohlo získat víc pacientů. Počítá s tím nový zákon, který připravilo ministerstvo zdravotnictví. Tématu se věnuje Mladá fronta Dnes. Pokud by novinka začala platit v praxi, o pořízení drahého léku by rozhodovaly speciální komise. Tyto komise by podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha z hnutí ANO neměly o pořízení léku rozhodovat jen podle toho, jak je drahý. Měly by také posuzovat třeba to, jestli existuje jiný způsob léčby. Zohlednit by měly i názor lékařů a pacienta. Genetická léčba pro jedinou osobu přitom může vyjít až na desítky milionů korun.

Hospodářské noviny

Pravidla pro dárkyně vajíček by mohla být přísnější. Upozorňují na to Hospodářské noviny. V současnosti se dárkyní může stát každá zdravá žena, které je mezi 18 a 35 lety. V tomto věku můžou na odběry jít, kolikrát chtějí. Ministerstvo zdravotnictví ale navrhuje regulaci. Lékaři totiž varují, že při opakovaných odběrech dárkyním hrozí zdravotní problémy. Podle lékařů oslovených Hospodářskými novinami by ženy neměly za život vajíčka darovat častěji než pětkrát. V současnosti se ale dárkyně v Česku nemusí nikde registrovat, a pokud lékařům neřeknou pravdu, nikdo nemůže zjistit, kolikrát už na odběrech byly.

Lidové noviny

Mobil k placení v obchodě používají stovky tisíc lidí, všímají si Lidové noviny. Službu Apple Pay, Google Pay nebo Garmin Pay například jen u České spořitelny využívá přes 160 tisíc lidí. Placení mobilem je podle Lidových novin bezpečnější. Obchodník se při tomto způsobu platby nedostane k údajům o klientově platební kartě. Mobil se taky obtížněji při zneužívá zlodějům, při placení je totiž často například nutné potvrdit totožnost otiskem prstu.

Euro

Obyvatelé několika středočeských obcí bojují proti zrušení autobusových zastávek, které jsou na dálnici D4. Všímá si toho týdeník Euro. Ten upozorňuje, že zastávky jsou v podstatě nelegální. Na dálnici totiž podle zákona být nesmí. Autobusy na nich přesto dál zastavují. Ředitelství silnic a dálnic si nedávno nechalo zpracovat výzkum, kolik lidí zastávky využívá. Jeho výsledky silničáři budou znát během letoška. Pak by mohli rozhodnout, jestli zastávky zruší, nebo dálnici upraví tak, aby cestujícím nebo řidičům nehrozilo nebezpečí. Podle dopravních expertů oslovených týdeníkem Euro má D4 nejnebezpečnější místa na silnicích v celé zemi.