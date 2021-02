Žáci z odborných učilišť mají kvůli koronaviru skluz v praktické výuce. Skeptičtí jsou učitelé i rodiče

Už dlouhé týdny sedí žáci středních škol a učilišť kvůli pandemii koronaviru doma a učí se distančně přes počítač. U teoretických předmětů to nemusí vadit tak moc jako u praktických. Školy a učiliště proto řeší, jak chybějící čas nahradit. Ministerstvo školství už sice zveřejnilo upravenou podobu maturit a závěrečných zkoušek, ale třeba studenti prvních ročníků zatím neměli šanci naučit se základním dovednostem. Plzeň/Třinec 9:08 2. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dílny středních odborných škol zejí prázdnotou, žáci přichází o klíčovou praktickou výuku | Foto: Filip Jandourek

„Praktická výuka je naprosto nezastupitelná. Co neprojde rukama, to v podstatě distanční výukou přes monitor nenaučíme,“ říká Vladimír Baxa, zástupce ředitele pro praktické vyučování na Střední průmyslové škole dopravní v Plzni.

Letošní maturity budou vypadat jinak, neměly by se ale úplně zrušit, oznámil Plaga Číst článek

Přes internet se dají podle pedagogů učit především teoretické části látky. „Vezmeme klasickou věc, jako je například nýtování. Na kameru ukazuji rozdíly mezi jednotlivými nýty a nářadím. Ideální ale je, když si vezmou nástroj do ruky, ale situace je taková, jaká je,“ řekl Českému rozhlasu Plzeň učitel odborné výchovy v dílnách v Křimicích Josef Ticháček. V horší situaci jsou podle něj hlavně studenti vyšších ročníků.

„Pokud jsou v prvním ročníku, ještě se to dá nahradit. U závěrečných ročníků je to už složitější,“ vysvětluje Ticháček.

Skeptičtí ale nejsou jen učitelé, ale i rodiče žáků. „Byly už dotazy, jestli by bylo možné ročník opakovat, protože distanční výuka jim naprosto nevyhovuje,“ doplňuje Baxa.

Praktická výuka chybí i samotným žákům. „Praxe je pro nás strašně důležitá. A když nemůžeme chodit do školy, je to pro nás obrovská škoda,“ říká Václav Krýl.

Zatímco první ročníky si musí počkat na zlepšení epidemické situace, pro závěrečné chce škola praktickou výuku znovu otevřít. „Na podporu praktické výuky jsme připraveni od příštího týdne pozvat žáky končících ročníků. Dílny jsou rozsáhlé a z velké haly jsou boční díly, kde bude mít každý učitel odborné výchovy jednoho žáka a bude se střídat po dvou nebo třech hodinách. Žáci tak mohou probrat témata, v nichž se cítí slabší, aby byli k závěrečným zkouškám připraveni," potvrzuje Vladimír Baxa.

Situace rodin se zhoršuje a pro školy je na dálku těžké její vliv na děti minimalizovat, říká šéfinspektor Číst článek

Debaty nad papíry

Hromové ticho je na chodbách i v zámečnických dílnách Střední odborné školy Třineckých železáren v Třinci. „Pro všechny obory je důležitý zámečnický výcvik, který absolvují první půlrok, když k nám nastoupí, aby se naučili základní úrovni manuální zručnosti,“ řekl Českému rozhlasu Ostrava ředitel školy Aleš Adamus.

Kdo se podle něj hned zkraje studia nenaučí zručnosti, těžko může dál pokračovat. „Je problém něco vynechat. Nevím, jestli nám ministerstvo něco z rámcových vzdělávacích programů vyškrtne, ale myslím si, že jako vždy to bude na ředitelích odborných škol,“ vysvětluje Adamus.

Dálková výuka se tak v drtivé části skládá z debat nad papíry. „Pomocí počítače jim můžeme poslat výkres a konzultovat různé postupy,“ uvedl vedoucí odborného výcviku Zdeněk Marek.

Těžko se dávalo dohromady i vysvědčení. Další překážka přijde po návratu žáků do škol - konkrétně co ve výuce zkrátit a stále doufat, že ze žáků budou dobří elektrikáři. „Teď už se neptají, kdy budou prázdniny, ale kdy půjdeme do školy,“ dodal Aleš Adamus.

Podle ministerstva školství bude praktická výuka možná i během letních prázdninách a praktické zkoušky můžou letos žáci skládat až do 27. srpna.