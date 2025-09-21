Odborníci kontrolovali vzácný javor u vily Tugendhat. Strom je v kořenech stabilní

Vzácný javor v zahradě brněnské vily Tugendhat tento týden kontrolovali odborníci. Poslední šetření totiž ukázalo, že zdravotní stav stromu může být rizikový.

Brno Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Vzácný javor v zahradě brněnské vily Tugendhat tento týden kontrolovali odborníci

Vzácný javor v zahradě brněnské vily Tugendhat tento týden kontrolovali odborníci | Foto: Veřejná zeleň města Brna

Javor stromolezci podrobili takzvané tahové zkoušce, která simuluje náročné větrné podmínky a testuje tak zdraví stromu i jeho potenciální nebezpečí pro návštěvníky zahrady.

„Ukázalo se, že v kořenech je strom stabilní, tudíž nejsou vyhozené peníze investovat do tzv. dynamické vazby, případně řezu a zlepšení podmínek kořenového prostoru,“ doplňuje ředitel Veřejné zeleně města Brna Jozef Kasala.

Eliška Mádrová Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy z domova

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme