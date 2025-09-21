Odborníci kontrolovali vzácný javor u vily Tugendhat. Strom je v kořenech stabilní
Vzácný javor v zahradě brněnské vily Tugendhat tento týden kontrolovali odborníci. Poslední šetření totiž ukázalo, že zdravotní stav stromu může být rizikový.
Javor stromolezci podrobili takzvané tahové zkoušce, která simuluje náročné větrné podmínky a testuje tak zdraví stromu i jeho potenciální nebezpečí pro návštěvníky zahrady.
„Ukázalo se, že v kořenech je strom stabilní, tudíž nejsou vyhozené peníze investovat do tzv. dynamické vazby, případně řezu a zlepšení podmínek kořenového prostoru,“ doplňuje ředitel Veřejné zeleně města Brna Jozef Kasala.