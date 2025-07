Odborníci kritizují vedení kraje za propuštění pracovníka chráněného bydlení v Jindřichově Hradci

Odborníci na sociální práci zaslali otevřený dopis vedení Jihočeského kraje. Nelíbí se jim personální změny v Centru sociálních služeb v Jindřichově Hradci, kde v roce 2021 zabil klientku Dorotu Šándorovou její ošetřovatel. Součástí velkého centra je moderní chráněné bydlení Naplno a zakládající pracovník má teď z rozhodnutí kraje odejít. „Není to o mně, ale o renomé kvalitní služby, které je teď ohroženo,“ řekl Českému rozhlasu České Budějovice. Jindřichův Hradec 11:23 22. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec | Foto: Eva Musterová Marvanová | Zdroj: Český rozhlas

„Otevřený dopis je vyjádřením desítek odborníků,“ shrnuje jeho obsah Terezie Hradílková z Jednoty pro deinstitucionalizaci.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž o Centru sociálních služeb v Jindřichově Hradci

„To, co spojuje ty, kteří dopis sestavovali a podepisovali, není členství v nějaké organizaci, ale postoj k lidem s postižením jako našim spoluobčanům, kteří potřebují kvalitní a respektující podporu a podmínky pro důstojný život,“ uvádí Hradílková.

Mezi podepsanými je i Petr Třešňák, zakladatel organizace Děti úplňku a novinář, který dlouhodobě sledoval kauzu klientky Doroty Šandorové:

„Situace v chráněném bydlení Naplno, kdy se údajně pro nadbytečnost propouští jeden z předních odborníků na deinstitucionalizaci v této zemi, zatímco související DOZP (domov pro osoby se zdravotním postižením – pozn. red.) – velkokapacitní ústav zůstává mimo transformační procesy, tak je prostě absurdní a odborně je to zcela neobhajitelný krok.“

Náměstkyně hejtmana pro sociální věci Lucie Kozlová z ODS na to má ale jiný názor. „Ta výzva se nezakládá na pravdě a mě mrzí, že si odborníci neověří argumenty a získávají informace pouze z jedné strany a ještě si tady troufám říci, od jednoho zhrzeného zaměstnance,“ komentuje situaci.

Odvolání Holuba

K sepsání výzvy podle ní vedlo propuštění pracovníka Martina Holuba, který stojí za proměnou původně klasického ústavu v Pístině na komunitní chráněné bydlení Naplno.

„Já jsem se k situaci původně nechtěl vyjadřovat, ale pakliže jsem tu osobně zmiňován, tak musím. Já jsem ten dopis četl pořádně – není o mně, ale o renomé kvalitní služby, které je nyní ohroženo,“ míní Holub.

3:30 V nízkoprahovém zařízení mi zajistili doučování i logopedickou péči, říká 17letý Milan Číst článek

Výzvu podepsalo téměř 70 odborníků z celé republiky. „Mě ta otevřená výzva od odborníků, kteří se tam leckdy, nebo většina z nich, nebyla ani podívat, tak mě ta kritika mrzí,“ komentuje dále Kozlová.

Mnozí z nich ale se sociálními službami v Jindřichově Hradci spolupracují. „Znají realitu chráněného bydlení Naplno i u ostatních služeb Centra sociálních služeb v Jindřichově Hradci, protože zde vzdělávají zaměstnance, konzultují, chodí tam. Není vůbec fér říkat, že se vyjadřují k něčemu, co sami neviděli, o to spíš, pokud to říká někdo, kdo sám v chráněném bydlení Naplno – to znamená ve službě, o kterou tu jde – nikdy osobně nebyl, a to ani není v téhle situaci,“ reaguje Holub.

Problém Jihočeského kraje

Proměna velkých ústavů na služby komunitního typu se ale podle Terezie Hradílkové z Jednoty pro deinstitucionalizaci v Jihočeském kraji neděje.

„Lze říct, že v sociálním sektoru v Jihočeském kraji opravdu nedochází ke změně Ústavního modelu péče o lidi s postižením, na rozdíl hned od sousedního kraje Vysočina. Kdy budou brzy transformovány všechny ústavy,“ popisuje.

Jediným příkladem je právě chráněné bydlení Naplno, které prošlo transformací před více než 10 lety. „Pokud kraj netransformuje ústavy, a dokonce je buduje a rozvíjí, odčerpává tak obrovské veřejné finanční prostředky na úkor právě rozvoje komunitních služeb,“ dodává Hradílková.

Domovy pro seniory mohou zdražit až o 15 korun za den. Změnu vítají, peníze půjdou na platy a energie Číst článek

Kritiku odborníků proto propuštěný sociální pracovník Martin Holub považuje za důležitou součást diskuse o podobě sociálních služeb.

„Je běžné, že veřejná služba v takové situaci čelí veřejné kontrole, protože je to veřejná služba poskytovaná z veřejných prostředků. Očekával bych tedy, že to někdo bude brát vážně, a ne to bagatelizovat,“ soudí Holub.

Náměstkyně Lucie Kozlová si je ale zachováním kvality služeb jistá: „Nebude tím trpět – tou změnou – ani centrum sociálních služeb, ani chráněné bydlení Naplno.“

Obě služby, jak chráněné bydlení, tak velkokapacitní centrum sociálních služeb, budou fungovat a zajišťovat klientům péči i nadále.

Chráněné bydlení Naplno v Jindřichově Hradci | Foto: Eva Musterová Marvanová | Zdroj: Český rozhlas