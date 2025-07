Odborník na extremismus: Okamuru a SPD bych za ‚doktory z dovozu‘ obžaloval. Aspoň se mohou očistit

Policie navrhuje obžalovat Tomia Okamuru a hnutí SPD z podněcování k nenávisti kvůli plakátům, na kterých byl například muž tmavé pleti s krvavým nožem v ruce a text „Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu“. „Ačkoliv jde o svobodu slova, tak si myslím, že státní zástupce by měl podat obžalobu na hnutí SPD a na Tomia Okamuru,“ soudí v pořadu Interview Plus Aleš Michal z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd UK. Interview Plus Praha 22:41 30. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Aleš Michal, politolog | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

„Ale zároveň to neznamená, že tím jsou Tomio Okamura nebo SPD odsouzeni. Tu věc bude posuzovat nezávislý soud a my tak trochu i pro ty další případy potřebujeme, aby se tím ty soudy zabývaly, abychom věděli, jaká je ta argumentace obhajoby, jaká je ta argumentace státního zastupitelství, abychom znali tu konkrétní situaci pro další případy,“ vysvětluje politolog a dodává:

„Že to bude řešit nezávislý soud, není nic špatného. Tomiu Okamurovi to taky dává možnost se očistit.“

Trestní sazba za čin podněcování k nenávisti je až tři roky vězení, pro hnutí je pak škála pestřejší – od peněžitého trestu až po zákaz činnosti, v krajním případě až na 20 let.

Tomio Okamura tvrdí, že vládní koalice se jen snaží kriminalizovat opoziční názory a neumožnit SPD účast v letošních volbách do Sněmovny. Případná obžaloba ovšem účast ve volbách zmařit nemůže, ujišťuje Michal.

Podle něj by ani státní zástupce neměl zohledňovat to, že se Tomia Okamura se může následně v kampani prezentovat jako oběť. „Státní zastupitelství i nezávislé soudy by měly fungovat a konat nezávisle na tom, jakým způsobem pak dochází k té interpretaci v rámci politické kampaně,“ zdůrazňuje.

Znaky extremismu

Hnutí SPD se pravidelně soudí o to, jestli má, nebo nemá být zahrnuto do zprávy o vývoji extremismu v Česku. A minimálně s žalobou na zprávu za rok 2022 uspělo, byť rozhodnutí ještě není pravomocné.

Rozlišit, které uskupení je extremistické, je podle Michala poměrně těžké.

„Prostor se za poslední, řekněme, desetiletí trochu znepřehlednil. V devadesátých, ale i v nultých letech jsme viděli poměrně významné aktivity těch opravdu klasických extremistických hnutí. Pod tím si můžeme představit neonacistickou scénu jako typického reprezentanta. Bylo to vlastně poměrně přehledné. Ti lidé byli do jisté míry vizuálně oddělitelní a bylo jasné, o kom se bavíme,“ popisuje.

„Když se podíváme na původní definici extremismu, když je něco extrémní, znamená to, že je to daleko od středu. Je to něco, co se vychyluje v kontextu politického systému. Ale limit definování si extremismu je v tom, že když většina populace bude souhlasit například s tím, že migrace je špatná – tak kde je vlastně ten extrém?“

SPDTO

Server Seznam Zprávy upozornil, že na ministerstvu vnitra byla v červenci se souhlasem Tomia Okamury zaregistrovaná nová strana se zkratkou SPDTO čili Strana příznivců demokracie a Tomia Okamury.

„Dá se z toho vyvozovat, že současná strana Tomia Okamury, Svoboda a přímá demokracie, má strach, že výsledkem té potenciální obžaloby může být i rozpuštění této strany. Je to taková pojistka,“ přibližuje Michal.

Tato nová strana ale není přímo spojená s Okamurou, který teď kandiduje do Sněmovny v čele uskupení Jo!.

Přestože má jeho jméno v názvu, založili ji jiní lidé. Podle českého právního řádu totiž Okamura nemůže být člen dvou politických stran zároveň. Pokud je ve jméně strany jeho jméno, musel k tomu dát souhlas, což i potvrdil médiím, doplňuje politolog.

„Není to nic, co bychom v českém prostředí neznali. Strany, které mají trochu obavu z toho, že mohou být v krajním případě rozpuštěny, si zakládají záložní organizace, kam přesunou organizaci ve chvíli, kdyby se tak stalo,“ dodává a odkazuje třeba na někdejšího politika Miroslava Sládka se Sdružením pro republiku.

