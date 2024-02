Odbory a zaměstnavatelé se opět neshodli na penzích pro náročné profese. Vláda je podle Jurečky uprostřed

Odbory a zaměstnavatelé ani po pondělním jednání tripartity nemají shodu na náročných profesích, které by měly chodit dřív do penze. Podle zaměstnavatelů by se dřívější důchod bez krácení částky měl zavést ve dvou fázích, a to nejprve pro pracovníky takzvané čtvrté kategorie a později po dalších propočtech pro část kategorie třetí. Odbory jsou proti, prosazují dřívější penze pro celou čtvrtou i třetí kategorii. Praha 22:34 26. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Shoda je na tom, aby dřívější penze byla možná pro všechny pracovníky čtvrté kategorie, tedy asi pro 18 000 lidí (ilustrační foto) | Foto: ironwas | Zdroj: Shutterstock

Připravovaný návrh je podle ministra práce Mariana Jurečky (KDU-ČSL) uprostřed. Řekl to po tripartitním jednání novinářům. Podrobně chce záměr představit tento týden. „Pozice vlády je uprostřed mezi odbory a zaměstnavateli,“ uvedl Jurečka. Návrh chce doplnit do důchodové novely s reformními změnami penzí, odkládat ho nechce.

Podle ministra diskuse o nastavení bude ale ještě pokračovat při dalším projednávání. Výčet profesí s možností dřívější penze má vycházet z nynějších čtyř kategorií prací. Kvůli překračování limitů hluku, prachu a dalších rizikových faktorů jsou ve třetí a čtvrté kategorii potřeba ochranné pomůcky, ve čtvrté kategorii je i při jejich používání vysoké riziko ohrožení zdraví.

Odbory koncem února představí návrh profesí, jež by mohly jít dřív do penze. Má jít o desítky tisíc lidí Číst článek

Shoda je na tom, aby dřívější penze byla možná pro všechny pracovníky čtvrté kategorie, tedy asi pro 18 000 lidí. Odbory ji požadují i pro 450 000 pracovníků z kategorie třetí. Podle předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly návrh s dřívější penzí ve třetí kategorii počítá jen pro lidi, kteří čelí v práci pěti z 13 rizik. Roli by hrála fyzická zátěž, vibrace, pracovní poloha, teplo a chlad.

Naopak by se nebral ohled na chemické látky, prach, hluk, neionoizující záření, psychickou zátěž, tlak, zátěž pro zrak a biologické činitele. Středula řekl, že dřívější důchod by tak nebyl možný třeba pro zdravotníky.

Podle prezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jana Rafaje nejsou zatím jasné dopady na trh práce a jednotlivé obory při případném dřívějších odchodu do penze u pracovníků třetí kategorie. Zaměstnavatelé žádají další analýzy. Navrhují zavést dřívější důchod ve dvou fázích.

Nejprve by byl pro čtvrtou kategorii, později pak pro přesněji stanovené pracovníky ze třetí kategorie. Zaměstnavatelé by měli za pracovníky s možnou dřívější penzí platit vyšší odvody. Poukazují také na případný výpadek pracovních sil po nástupu do důchodu.