Odbory plánují na konci června stávkovat po celé zemi. Vyzvaly vládu k mimořádnému jednání

Odboráři z Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) zřídili v úterý celostátní stávkový výbor. Jsou připraveni případně k celorepublikovému protestu proti vládnímu balíčku k ozdravení financí. Od 26. do 30. června pak jednotlivé svazy a organizace mohou pořádat své protestní akce. Dohodl se na tom sněm ČMKOS. Po jednání to novinářům řekl předák Josef Středula. Praha 15:19 30. května 2023

Podle Středuly odboráři požádají o svolání mimořádné tripartity. Chtějí, aby se jednání konalo ještě do konce června. Od poloviny května jsou svazy ČMKOS ve stávkové pohotovosti.

„ČMKOS přešla do nové fáze. Dosud to byla stávková pohotovost, dnes byl zřízen stávkový výbor ČMKOS s celostátní působností. Vyzvali jsme jednotlivé svazy, organizace, aby nás následovaly a přistoupily k vytvoření stávkových výborů. Důvodem je být připraven na případnou celostátní protestní akci,“ uvedl Středula.

ČMKOS je největší odborová centrála v zemi. Zastřešuje 31 svazů s asi 270 000 členů. Odboráři vyzvali kabinet k jednání. Kritizovali ho za to, že s nimi o záměrech předem nedebatoval a na zaslání připomínek k novelám téměř šesti desítek zákonů dal jen pět pracovních dnů.

Předáci nesouhlasí se změnami DPH, snížením sumy na platy ve státní sféře či s obnovením nemocenského pojištění pro zaměstnance. Navrhují svých 12 kroků k ozdravení rozpočtu. Mezi nimi je zrušení daňových změn z posledních let či obnovení EET.

Stávkový výbor podle Středuly tvoří předáci a předačky 12 svazů, vedení centrály a pracovníci technické podpory. Svazy chystají i své akce na poslední červnový týden. „Odborové svazy mají různou představu o aktivitách, co by mohly udělat. Budeme tyto věci koordinovat, nějaké náměty máme. Některé budou společné, některé individuální, některé lokální,“ řekl šéf centrály.

Tripartita do konce června

ČMKOS požádá o svolání mimořádného jednání tripartity kvůli vládním návrhům. Jednání svolává premiér Petr Fiala (ODS). Podle Středuly by se zasedání členů vlády, odborářů a zaměstnavatelů mělo uskutečnit ještě do konce června. Předáci vyzvali kabinet znovu k jednání.

„Není uspokojující sednout si do jedné místnosti, to nepřinese žádnou kvalitu. Kvalita je směr jednání. Že se budou hledat společná, třeba i jiná řešení, která by pomohla, uklidnila situaci,“ uvedl Středula.

Premiér už řekl, že balíček se může upravit, zásadní změny v něm ale vláda provádět nebude. Návrhy odborů jako obnovení EET označil Fiala za nerealistické, konsolidaci by podle něj nezajistily.

O postupu proti vládním plánům ke snížení zadlužování státu chtějí odbory v úterý odpoledne jednat se zaměstnavateli. Na jednání dorazí prezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj či šéf Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Jan Wiesner.