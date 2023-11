Odbory se opět sejdou s ministrem zdravotnictví. ‚Víc nabídnout nešlo,‘ opakuje před jednáním Válek

Ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) čeká odpoledne další kolo jednání s nespokojenými lékaři a zdravotnickými odbory. Zatím se na odměňování zdravotníků v příštím roce neshodli. Část lékařů navíc odmítá od prosince sloužit přesčasy. Zástupci ministerstva zdravotnictví se odpoledne znovu sejdou s odbory a s nespokojenými lékaři. Jednali spolu už několikrát, zatím bez výsledku. Praha 10:33 27. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Odbory odmítly zatím nejvyšší možnou nabídku ministerstva. Česká lékařská komora není spokojena | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Nejvyšší možnou nabídku ministerstva už odbory minulý týden odmítly, tvrdí ministr Válek. Ministerstvo nabídlo, že na navýšení odměn zdravotníků by příští rok šlo 8,5 miliardy korun. Zároveň by platové tarify vzrostly o pět procent.

Válek vs. doktoři. Spor se zasekl na penězích, do odvrácení výpovědí zbývá 20 dní Číst článek

„Bohužel řekli ne, já tomu nerozumím. Omlouvám se vám kolegyně a kolegové, jsem také lékař, ale víc nabídnout nešlo,“ prohlásil o nabídce Válek.

Jenže podle protestujících lékařů nejde jen o to, kolik se přidá, ale taky komu. Trvají na tom, aby se sjednotilo odměňování. A to bez ohledu na to, jestli jde o lékaře v nemocnici zřizované státem, nebo krajem.

Viceprezident České lékařské komory Jan Přáda není spokojený ani po schůzce z minulého týdne.

Zdravotnictví stojí na přesčasech. Lékaři jsou nuceni dělat i věci, kvůli kterým nestudovali Číst článek

„Je to již potřetí prakticky stejná nabídka, která nám byla předložena. Nevím, proč musíme vymýšlet stále složitější konstrukty ohledně financování, když ty existující modely fungují a my jsme je opakovaně navrhovali,“ uvádí k situaci Jan Přáda.

Zástupci protestujících lékařů chtějí, aby jim základní plat narostl na úroveň nejméně 1,5 násobku až trojnásobku průměrné mzdy.