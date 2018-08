ČSSD požaduje zvýšení minimální mzdy na 13 700 korun, odboráři chtějí nárůst platů deset procent

Sociální demokracie trvá na zvýšení minimální mzdy o 1500 korun od příštího roku. Celkových 13 700 požaduje i kvůli novým odhadům růstu průměrných mezd. Šéf sociální demokracie Jan Hamáček to řekl po pátečním jednání s odboráři. Podle něj musí minimální mzdy růst přinejmenším stejně rychle jako průměrné. Praha 14:30 10. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Hamáček | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iRozhlas

„Pokud bychom chtěli zachovat poměr průměrné minimální mzdy, tak by nárůst pro příští rok měl znamenat minimální mzdu ve výši 13 760 korun. Pokud by minimální mzda rostla méně, pak by se nám ani nepodařilo udržet poměr 40 procent,“ popisuje pro Radiožurnál Hamáček.

Odboráři požadují také plošné navýšení platů státních zaměstnanců o deset procent. Vláda navrhuje zvýšení sumy na platy o šest procent a tarifů o dvě procenta. Víc by si měli přilepšit učitelé a hůř placené profese.

Koaliční hnutí ANO v čele s premiérem Andrejem Babišem dlouhodobě prosazuje zvýšení minimální mzdy o tisíc korun. Zaměstnavatelé o 800.

Ministryně financí Alena Schillerová za hnutí ANO chce najít kompromis do konce prázdnin. Návrh státního rozpočtu musí kabinet podle zákona předložit poslancům nejpozději do konce září.

Ve veřejných službách a správě loni podle informačního systému ministerstva práce o průměrném výdělku pracovalo přes 634 700 zaměstnanců. Průměrný hrubý plat dosáhl 31 968 korun. Polovina pracovníků vydělávala víc než 29 840 korun hrubého. Částky jsou vyšší než v soukromém sektoru.