Školské odbory ve stávkové pohotovosti. ‚Vysíláme signál, nevyhrožujeme,‘ tvrdí jejich šéf Dobšík

Školské odbory vyhlásily stávkovou pohotovost. Co konkrétně požadují? Za jakých okolností stávkovou pohotovost odvolají? A opravdu jsou odboráři ve školách připraveni stávkovat, nebo jde jenom o politické gesto? Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu byl František Dobšík, předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků ve školství. Praha 0:10 10. června 2022

Školské odbory jsou ode dneška ve stávkové pohotovosti, co to fakticky znamená? Co se oproti včerejšku, kdy jste ještě ve stávkové pohotovosti nebyli, změnilo?

Je to víceméně signál naší druhé straně – tj. vládě – že jsme připraveni protestovat, pokud se neshodneme na tom, co nám bylo někdy začátkem roku slíbeno.

Stávka je opravdu až ten nejvyhrocenější nátlakový prostředek. Chci být pozitivní v tom, že si vláda uvědomí, že to zbytečně protáhla a že do čtrnácti dnů přijde s návrhem, který bude akceptovatelný, říká František Dobšík

Dnes je 9. června, do konce školního roku zbývají přesně tři týdny. Pracujete na variantě, že by ještě do 30. června mohla být ve školách stávka?

To určitě ne, myslím si, že ty školy jedou úplně takřka už na výpary, co se týká leteckého provozu. Jsou rádi, že si budou moci užít řádnou dovolenou a děti a žáci prázdniny. Je to opravdu velmi výrazný signál, že to, jak k tomu vláda přistoupila, nepovažujeme za seriózní. A že bychom byli rádi, aby dřív, než se kolegové rozejdou na zaslouženou dovolenou, věděli, jak se v této době, kdy jsme všichni nějakým způsobem postiženi pádivou inflací, může jejich situace zlepšit.

Co konkrétně požadujete? Je tím jediným požadavkem navýšení platů?

To není navýšení platů jako takové. Samozřejmě se platy zvednou, ale jde o kompenzaci pádivé inflace. Všichni říkají, že nemůžeme roztáčet inflační spirálu, ale jde sanovat náklady. Jednak té nejhůře odměňované skupině, což jsou naši nepedagogičtí pracovníci, kteří berou v průměru něco přes dvacet tisíc, čistého je to kolem dvaceti.

A když je inflace taková, jaká je, stoupají vám veškeré náklady a víceméně to bude určitě pokračovat ne-li do půlky podzimu, očekávali jsme, že nějaká kompenzace bude.

Můžeme to nazvat zvýšením platů, ale je to kompenzace, která postihla všechny. U pedagogů je to obdobně – i když ti mají samozřejmě vyšší platy – nepožadujeme nějaký výraznější nárůst. Ale myslím si, že určitá kompenzace by byla na místě.

Za jakých okolností, při splnění jakých požadavků stávkovou pohotovost odvoláte?

To záleží na rozhodnutí vlády. Do čtrnácti dnů by měla říct, co projednala, a to by mělo korespondovat s některou z variant. Kompromis bude v tom, aby se řešila z velké části tabulka č. 1, kde jsou naši nepedagogové. A z menší části zbytek tabulek, kde jsou všichni ostatní zaměstnanci.

To znamená, že pokud vláda takové řešení představí, vy budete jako předseda navrhovat, abyste stávkovou pohotovost odvolali.

Ano, je to tak.

Uvažujete – pokud by k tomu došlo – o symbolickém protestu, nebo nějakém citelnějším?

O tom nebudu rozhodovat já. O tom rozhodne členská základna.

A váš názor? Váš návrh?

Můj názor je, že stávka je opravdu až ten nejvyhrocenější nátlakový prostředek. Uvidíme, jak se situace bude vyvíjet. Chci být pozitivní v tom, že si vláda uvědomí, že to zbytečně protáhla a že do čtrnácti dnů přijde s návrhem, který bude akceptovatelný, a že dovolené budou relativně v klidu.

