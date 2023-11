Učitelé, řidiči autobusů i úředníci. ‚Stávkovat bude polovina odborářů, nic to neodvrátí,‘ tvrdí Středula

Do stávky v pondělí 27. listopadu proti krokům vlády se zapojí vyšší počet lidí, než je polovina členů Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS). Zúčastnit se mají odboráři z desítky svazů. Na tiskové konferenci po úterním sněmu ČMKOS v Praze to řekl předseda centrály Josef Středula. ČMKOS zastřešuje na 270 000 odborářů a odborářek z 31 svazů. Podle Středuly stávku teď už nic neodvrátí. Praha 18:29 21. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šéf odborů Josef Středula na demonstraci na Václavském náměstí | Foto: René Volfík | Zdroj: Český rozhlas

Do stávky se plánují zapojit i dopravní odbory. Doprava by se mohla přerušit v části jižních Čech od půlnoci do poledne, uvedl předák. Podle předsedy svazu Luboše Pomajbíka podpoří stávku symbolicky.

Odbory nesouhlasí s penzijní reformou. Kritizují pozdější odchod i menší důchody Číst článek

Původně se stávkou počítaly čtyři svazy, a to odbory školské, úřednické, dřevařské a nejpočetnější svaz KOVO. Přidaly se k nim odbory dopravní, zdravotnické, kultury, knihoven, potravinářů a vysokoškolský svaz.

Zapojení do stávky zatím jen v Praze potvrdily desítky škol. Některé školy budou v pondělí uzavřené, jiné budou fungovat v omezeném režimu. Zdravotnické odbory se zapojí také. V akutní péči, kde nebude možné práci na hodinu přerušit, se přidají symbolicky a protestující budou označení samolepkou.

Odboráři kritizují podobu vládního konsolidačního balíčku, chystané zvyšování důchodového věku, vysoké ceny energií či nezvyšování platů ve veřejném sektoru a vysokou inflaci. Podle Středuly stávku podporují i zbývající svazy ČMKOS.

Podpora stávky

Podporu vyjádřila Asociace samostatných odborů (ASO), která zastřešuje 12 organizací a zhruba 110 000 odborářů. Do ASO patří vlivné železničářské či lékařské odbory. Obě centrály oznámily, že budou postupovat společně. Stávkovat chtějí také odbory automobilky Škoda Auto.

„Zásadním způsobem se zvětšil počet těch, kteří se přímo zapojí do stávky... Počet v této chvíli a počet členů, které svazy zastupují, je v drtivé většině nad 50 procent členské základny ČMKOS,“ uvedl Středula. Podle něj se protest uskuteční ve všech krajích a počty stávkujících budou jasné až po akci.

Odboráři budou 27. listopadu protestovat, oznámil Středula. Nesouhlasí s kroky vlády Číst článek

V Česku je kolem čtyř milionů zaměstnanců. Zhruba 1,5 milionu jich pracuje podle předsedy ČMKOS ve firmách či institucích, kde působí odbory. Podobu protestu si určí jednotlivé odborové organizace podle podmínek na pracovištích s ohledem na zajištění nutného provozu a ochrany zdraví. Informace, kde se práce zastaví a která místa budou mimo provoz, centrála nezveřejní.

Příjde, ale nebude pracovat

Předák zdůraznil, že lidé do práce půjdou. „Stávka není dovolená. Stávka je, že člověk na místo výkonu práce skutečně přijde, ale nebude pracovat,“ uvedl Středula. Podle něj se v některých firmách mohou konat shromáždění.

V dopravě by se podle Středuly stávka mohla týkat části jižních Čech, a to od nedělní půlnoci do pondělního poledne. Předák předpokládá, že třeba provoz metra v Praze se neomezí. Podle šéfa ČMKOS vláda měla čas na hledání dohody. Předáci nevidí teď nic, co by odborářské pondělní akce a stávku mohlo odvrátit.

Odbory chystají na pondělí v Praze také protestní pochod a demonstraci. Účastníci a účastnice se začnou řadit po 12.00 u Rudolfina. Poté se vypraví na Malostranské náměstí, kde se uskuteční od 13.00 shromáždění. Na něm předsedové a předsedkyně svazů přednesou své prohlášení a případné požadavky. Za Středulou na tiskové konferenci stálo 18 šéfů a šéfek svazů či z centrály. Nikdo z nich nevystoupil. Někteří měli na krku červenou šálu. Červená je barva odborů ČMKOS.