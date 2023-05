Vláda s odbory už rok nejedná. Sociální smír je narušený, tvrdí komentátor Eichler

Jako reakci na vládní úsporný balíček vyhlásily odbory stávkovou pohotovost, Hospodářská komora zas požaduje za souhlas s opatřeními od vlády výrazné snížení byrokracie. Zadlužování Česka by se díky konsolidačnímu balíčku mělo v příštích dvou letech snížit o 150 miliard, součástí je přitom řada škrtů ve výdajích státu i zvyšování daní. S čím odbory z navrhovaných opatření nesouhlasí? A povede současná situace k sociálnímu dialogu? Praha 17:42 16. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Josef Středula na sjezdu ODS. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Přestože vedle odborů a Hospodářské komory s navrhovaným balíčkem nesouhlasí i například Svaz měst a obcí nebo výrobci nealkoholických nápojů, premiér Petr Fiala (ODS), ani ostatní ministři zatím nehodlají na opatřeních nic měnit, projednávat je ale bude Sněmovna i Senát.

Podle šéfa Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Josefa Bernarda (nestraník za STAN) se o jednotlivých opatřeních bude diskutovat, nečeká však žádné zásadní změny.

Odbory z navrženého balíčku nejvíce kritizují zavedení platby části nemocenské z hrubé mzdy zaměstnanců, která jim tím pádem sníží příjem.

Negativní dopad na zaměstnance by podle šéfa odborů Josefa Středuly mohly mít i některé změny DPH a spotřebních daní, ale také chystaná důchodová reforma. Ta totiž počítá s menší valorizací důchodů a prodlužováním věku odchodu do penze.

Dalším problémem konsolidačního balíčku je podle Svazu měst a obcí zvýšení daně z nemovitosti, kterou teď lidé mají platit nově i státu. Až dosud šlo výhradně o příjem měst a obcí. Ty mají strach, že nebudou moct daň sami zvyšovat, protože tak společně s daní pro stát příliš zatížili obyvatelstvo.

„Co stát nabízí výměnou za daňové úpravy? Pro širokou veřejnost nic.“ Patrik Eichler

Kritika zní i z řad podnikatelů. Vedle vinařů si stěžují i výrobci nealkoholických nápojů, které mají být nově zařazeny z nižší sazby DPH do základní 21procentní sazby.

Vláda to odůvodnila škodlivými dopady slazených limonád na zdraví a také nadměrnou produkcí plastových odpadů.

Součástí úspor mají být dotační škrty, a to například v dotacích do zdrojů solární energie. Podle ředitele Solární asociace Jana Krčmáře to však poškodí investory a dojde ke krachům podniků.

„U většiny projektů nejsou splacené úvěry a podle našich údajů se jedná o desítky miliard. To poškodí celý sektor,“ vysvětlil Krčmář.

Narušený sociální smír

Podle Patrika Eichlera, který je ředitelem Masarykovy demokratické akademie, kritizují odbory konkrétní body balíčku, ale i způsob nekomunikace kabinetu.

„Odbory dávají najevo, že už rok se s nimi nejedná. Josef Středula říká: ,Už před rokem jsme se chtěli zapojit do práce Důchodové komise, pracovali bychom velmi konstruktivně, měli bychom své připomínky, ale vláda není ochotná nás zapojit do procesu.‘ Právě tato ignorance je podobná té Nečasovy vlády kolem roku 2010 a později. Proto odbory vytahují kartu stávkové pohotovosti,“ míní Eichler.

Podle něj je tak v naší společnosti už dlouhodobě narušen sociální smír, protože se stát dlouhodobě nestará o své periferie a lidi, kteří jsou pro něj neviditelní: nejsou v hlavním společenském proudu, nevydělávají, nebo nejsou aktivními seniory.

„Podívejme se, co nám stát nabízí výměnou za to, že bude provádět daňové úpravy a omezí dostupnost některých veřejných služeb. Pro širokou veřejnost nenabízí nic,“ říká Eichler.

Podle něj je však současná rétorika odborů spíše symbolická a v tuto chvíli nepředpokládá, že by došlo na stávky.

Úkolem odborů bude totiž v první řadě směrem ke svým členům a široké veřejnosti dostat dvě zprávy: zaprvé to, že se změny lidí skutečně dotknou, a zadruhé přijít s politickou alternativou.

„Zatímco první moment si můžete odpracovat, protože na to odbory pořád ještě mají své struktury, byť i o jejich oslabení se vláda v konsolidačním balíčku pokouší, politickou alternativu odbory nemají. Velmi dobře to vidíme i na tápání, jak se postavit k Andreji Babišovi (ANO) a případně k Tomiu Okamurovi (SPD) jako ke smluvní opozici,“ dodává Eichler.

