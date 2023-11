Pondělní stávky se zúčastní stovky firem, až milion zaměstnanců, tvrdí odborový svaz KOVO

Do pondělní stávky proti krokům vlády se zapojí hodinovým zastavením výroby stovky firem z průmyslu, může to být až milion zaměstnanců. V automobilce Škoda Auto se výroba zastaví ve všech výrobních závodech na dvě hodiny, odboráři očekávají na happeningu účast nejméně 8 000 zaměstnanců. Na tiskové konferenci Průmyslové aliance odborových svazů to ve středu řekli předseda svazu KOVO Roman Ďurčo a předák odborů automobilky Jaroslav Povšík.

Mladá Boleslav 11:24 22. listopadu 2023