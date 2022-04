Odbory budou nově přijímat ukrajinské uprchlíky. Chtějí je ochránit před podvodnými agenturami

Odborové organizace budou nabízet členství v odborech pracovníkům z Ukrajiny. Také žádají po ministerstvu práce posílení kontrol zaměstnávání příchozích a překlad pracovní legislativy do ukrajinštiny. Novinářům to na sjezdu Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) řekl její předák Josef Středula. Odbory na jednání tripartity žádaly, aby uprchlíkům nemohly práci zajišťovat agentury práce. Praha 17:10 29. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Žádáme, aby nebyly žádné rozdíly mezi českými, ukrajinskými a jinými zaměstnanci,“ uvedl Středula | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Žádáme, aby nebyly žádné rozdíly mezi českými, ukrajinskými a jinými zaměstnanci. Pokusíme se jim nabídnout i členství v odborech, samozřejmě. To první ale je, aby měli (ukrajinští pracovníci) důstojný přístup,“ uvedl na sjezdu Středula. Podle něj je nutné posílení kontrol a personálu inspekce práce. „Dodržování bez kontroly nebude fungovat,“ míní předák.

OVĚŘOVNA: Nepřijali mi dítě do školky kvůli Ukrajincům, tvrdí rodič. Zápis však ještě neprobíhá Číst článek

Ministerstvo vnitra dosud vydalo lidem z Ukrajiny přes 316 000 víz k ochraně. Zhruba dvě pětiny dostaly děti, tři čtvrtiny dospělých tvoří ženy. Podle statistik úřadu práce podniky a instituce v Česku zaměstnávaly na konci února 86 870 Ukrajinek a 122 788 Ukrajinců.

Na konci března mělo v ČR zaměstnání 101 714 žen a 136 310 mužů z Ukrajiny. V březnu tak meziměsíčně počet ukrajinských sil vzrostl téměř o 28 400. Zaměstnavatelé mají na nahlášení přijatých 30 dnů. Kolik lidí z Ukrajiny je nyní v odborech, Středula neupřesnil. Řekl, že ve svazech ČMKOS pracovníci z ciziny jsou. „Zapojují se, není to nic masového,“ uvedl odborový předák.

Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) opakovaně řekl, že se na zaměstnávání lidí z Ukrajiny inspekce práce zaměří. Šéf resortu pohrozil sankcemi za nerovné zacházení. Podle vládní strategie ke zvládnutí integrace příchozích by se inspektoráty práce měly posílit o 45 míst.

Zneužívání uprchlíků

Odbory varují před zneužíváním uprchlíků z Ukrajiny, mluví o případech „mafiánských praktik“ při zaměstnávání. Žádají, aby agentury práce měly zákaz práci lidem z Ukrajiny i jiných zemí mimo EU zajišťovat.

Přeživší holokaustu musí znovu prchat před válkou. Útočiště našli v Izraeli, přicestovali záchranným letem Číst článek

S kontrolami souhlasí i zaměstnavatelé. „Jsme pro všechny kontroly, abychom zlikvidovali zastřené agentury práce, které nemají ani certifikaci. Ať jim je odebrána možnost podnikat a mají postihy a sankce, protože kazí renomé všem podnikatelům,“ uvedl viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj.

Odboráři na tripartitě vedle zákazu agentur požadovali také to, aby ministerstvo práce nechalo přeložit pracovní právo do ukrajinštiny a zveřejnilo ji na webu. „Výsledek je nula. Nejsme schopni (Česko) od 24. února přeložit českou pracovněprávní legislativu do ukrajinštiny. Je to neuvěřitelný výsledek nečinnosti. Stačí jedno rozhodnutí v řádu statisíců korun,“ kritizoval na tiskové konferenci Středula.

Příchozí z Ukrajiny s vízem ke strpění či k dočasné ochraně mohou v Česku pracovat bez překážek, pracovní povolení nepotřebují. Odborová centrála už dřív připravila informace pro zahraniční zaměstnance v osmi jazycích. Jsou na jejích internetových stránkách.