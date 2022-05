Odbory a vláda se nedohodly na platech ve veřejné sféře. Odboráři hrozí protesty

Odbory a vláda se ve středu nedohodly na úpravě platů ve veřejné sféře kvůli inflaci. Předáci požadují zachování kupní síly výdělků, tedy dorovnání inflace. Žádají přidání od července. Další jednání se uskuteční 7. června. Po jednání to řekl předák Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula. Podle něj by premiér Petr Fiala (ODS) chtěl mít dohodu do poloviny června, kabinet ve středu ale s návrhem nepřišel.

