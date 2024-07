Odbory zvažují vyhlášení stávkové pohotovosti. Nelíbí se jim zmrazení platů státních zaměstnanců

Odborové svazy veřejného sektoru zvažují vyhlášení stávkové pohotovosti kvůli tomu, že zatím stále nemají s vládou dohodu na zvýšení platů pro letošek a příští rok. Předáci a předačky budou o postupu rozhodovat ve středu. V úterý to sdělila Olga Słowik z Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS). Odbory požadují přidání do tarifů od září nejméně o deset procent pro všechny ve veřejné sféře. Praha 15:55 23. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Odborové svazy veřejného sektoru zvažují vyhlášení stávkové pohotovosti kvůli tomu, že zatím stále nemají s vládou dohodu na zvýšení platů pro letošek a příští rok (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) minulý týden řekl, že vládě chce předložit návrh s růstem výdělků v rozmezí sedm až deset procent od září pro část veřejné sféry a státní zaměstnance, ostatní by pak mohli dostat přidáno od ledna.

„Ve středu 24. července 2024 proběhne jednání odborových svazů veřejných služeb a správy sdružených v ČMKOS o možnosti vyhlášení stávkové pohotovosti z důvodu nedojednání výše růstu platů pro rok 2024 a 2025,“ uvedla Słowik. Své rozhodnutí oznámí odboráři pak na tiskové konferenci.

Platy ve veřejném sektoru stanovuje pět tabulek s jednotlivými tarify podle odbornosti a délky praxe. Jurečka zmínil od září úpravu první tabulky pro úředníky, pracovníky v kultuře, technické pracovníky v sociálních službách a ve zdravotnictví či nepedagogické síly ve školství. Navrhovat chce i přidání pro lidi ve státní službě.

Ministr uvedl, že se pak povede debata o přidání ostatním pracovníkům, a to od ledna. Premiér Petr Fiala (ODS) už dřív řekl, že při přípravě rozpočtu na příští rok se bude jednat i o adekvátním navýšení platů.

Ve veřejné sféře pracuje 846 300 lidí. Z nich výdělek podle první tabulky dostává 359 900 a zaměstnanců státu je 70 400. Odbory požadují přidání do tarifů od září nejméně o deset procent pro všechny ve veřejném sektoru. Původně žádaly navýšení o 15 procent. To by podle ministerstva práce do konce roku stálo 22 miliard korun. Na růst o pět procent by bylo potřeba sedm miliard korun.

Zvýšení tarifů v nejnižší tabulce navrhla i část zaměstnavatelů. Unie a konfederace zaměstnavatelských svazů už dříve vládě doporučily zvednout těmto zaměstnancům základ výdělku o pět procent, a to už od letošního dubna.

Poukazovali na to, že zhruba polovina tarifů v této tabulce je pod hranicí minimální či zaručené mzdy a že je obtížné za takových podmínek zaměstnance získat a udržet. Po jednání předsednictva tripartity na konci června zástupci zaměstnavatelů uvedli, že by byli od září pro zvýšení o sedm procent.