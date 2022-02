‚Jsou plné zakázaných léčebných tvrzení.‘ Inspekce zařadila prodejce odčervovače mezi pochybné weby

‚Dobré na zbohatnutí‘

„Je to produkt, který je na základě nějakých rostlinných výtažků. Ty neškodí, rozhodně ale nejsou k tomu, aby léčily nějaké případné parazity,“ myslí si parazitolog Roman Kuchta. Dalšími podobnými preparáty jsou podle něj například výrobky s názvy Wurm-Ex, ParazitEx, Parazin, Anti-parasite Herbal Tea nebo Parasitic.

Oleg Ditrich, další parazitolog z Akademie věd, zase říká, že takové produkty jsou „dobré hlavně na zbohatnutí“. „Obsahují rostlinné extrakty, ale v minimální koncentraci. Kdyby jich tam bylo víc, tak je nedovolí prodávat jako doplněk stravy. Kdyby se to mělo prodávat jako léčiva, muselo by to absolvovat daleko víc testů. Zkrátka to levně vyrábějí a draze prodávají,“ komentuje Ditrich.