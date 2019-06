Začínají platit mírnější pravidla pro oddlužení, krajské soudy očekávají velký nárůst žádostí

Od soboty se lidé můžou snadněji oddlužit. Zmírňují se podmínky pro vyhlášení takzvaného osobního bankrotu. Krajské soudy kvůli tomu nejspíš budou čelit velkému náporu žádostí. Upozorňují, že jejich kapacity nemusí stačit. Někteří soudci navíc varují, že v důsledku změn může zpomalit část justice. Praha 8:00 1. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Označení pro exekučně zabavený majetek | Zdroj: Fotobanka Profimedia

V uplynulých dvou letech lidé podali v průměru 20 tisíc návrhů na osobní bankrot ročně. Podle místopředsedy Krajského soudu v Český Budějovicích Zdeňka Strnada systém zvládne maximálně dvojnásobek.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Začínají platit mírnější pravidla pro oddlužení. Vstoupit do něj může víc lidí v dluhové v pasti.

„Pokud ten nárůst bude skutečně ročně ve vyšších číslech, tak vznikne velký problém a ten se netýká jenom personálií, tam pak už narážíme na materiální limity, budovy, kanceláře, jednací místnosti. My pojedeme, co to půjde,“ řekl Radiožurnálu Strnad.

Podle Poradny při finanční tísni a Rubikon centra by se mohl počet návrhů zvýšit až třikrát. Organizace Člověk v tísni odhaduje, že do oddlužení by se v příštích dvou letech mohlo přihlásit 150 až 350 tisíc lidí. Třeba Krajský soud v Ústí nad Labem teď dostává zhruba 3 700 návrhů na oddlužení ročně. Nedávno tam vytvořili nový insolvenční senát a vznik dalšího chystají. Podle předsedy soudu Luboše Dörfla by se tak dal zvládnout zhruba 10procentní nárůst případů. Obává se ale, že v praxi to bude víc. Pak by přišlo na řadu krajní řešení.

„Když se ty úseky začnou postupně zahlcovat, tak začneme postupně samozřejmě stahovat soudce z jiných oddělení a pokusíme se narychlo ta oddělení budovat. Důsledek bude znamenat celkové zpomalování vyřizování soudních agend, ve všech případech,“ upozorňuje Dörfl.

Dodává, že vedení krajských soudů dlouhodobě upozorňuje ministerstvo spravedlnosti na potřebu navýšení personálních kapacit. Bez úspěchu. Podle viceprezidenta Soudcovské unie Františka Kučery by mělo ministerstvo požadavkům vyhovět. Vysvětlil, co by případné problémy způsobily.

821 tisíc lidí v exekuci

„Vždycky by to znamenalo to, že se ta řízení protáhnou, zdrží, což v případě věřitelů znamená, že se prodlouží okamžik, kdy jim začnou chodit peníze na jejich pohledávky, které mají v insolvenčním řízení přihlášeny,“ říká Kučera.

Deset a více exekucí už má skoro 160 tisíc lidí. Podle Člověka v tísni se tím prohlubuje dluhová past Číst článek

Dlužníci by pak na schválení osobního bankrotu čekali déle. Od okamžiku podání návrhu jsou ale chránění před věřiteli. Podle ministerstva spravedlnosti se současně se zmírněním pravidel oddlužení snižují požadavky na soudní administrativu. Stávající kapacity by proto měly stačit, vysvětluje mluvčí resortu Vladimír Řepka.

„Rezervy vytvořené tímto ústupkem a také předchozí tzv. akreditační novelou by podle vyjádření insolvenčních soudů měly pokrýt očekávané zvýšení nápadu. Samozřejmě budeme vývoj nápadu podrobně sledovat a v případě potřeby přijmeme nezbytná opatření. V současné době však obavy v tomto směru nemáme,“ dodává Řepka.

Počet podaných návrhů na oddlužení se podle statistik ministerstva od roku 2014 snížil ze 30 tisíc na loňských 19 tisíc. Od soboty můžou do oddlužení vstoupit i lidé, kterým příjmy nestačí na to, aby za pět let splatili alespoň 30 procent svých závazků. V případě, že zaplatí méně, soud na konci posoudí, jestli se dostatečně snažili. V exekuci bylo loni v Česku 821 tisíc lidí.