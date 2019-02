Podnikatelé by se mohli oddlužit už za tři roky. Nová směrnice čeká na schválení europarlamentu

Podnikatelé a firmy se zřejmě budou moct oddlužit už během tří let. Počítá s tím návrh unijní směrnice, kterou by mohl brzy schválit Evropský parlament. Česko kvůli tomu bude muset znovu otevřít insolvenční zákon. Podle ministerstva spravedlnosti bude potřeba zvážit, jestli výhodnější podmínky osobního bankrotu nedat všem lidem. Pro ně teď platí pětileté oddlužení. Praha 8:00 3. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Peníze (ilustrační foto) | Foto: Ladislav Bába

„Měli jsme rodinnou firmu, uhelné sklady a dopravu jsme měli, kamiony. Otec si nemohl udělat živnost, protože už měl nějaké dluhy. Tak říkám, že je to táta, tak to udělám na sebe. To byla těžká chyba, nic neplatil, neodváděl daně,“ popisoval Radiožurnálu mladý muž z Prahy, který si nepřál uvést své jméno.

Kvůli podnikání a půjčce na auto teď dluží přes milion a půl korun. Našel si zaměstnání a snažil se dluh splácet. Byl ale příliš vysoký a proto se rozhodl pro osobní bankrot.

„To bych nezaplatil milion a půl. Snažil jsem se. 10 tisíc jsem platil složenkami každý měsíc,“ dodal.

Soud mu nedávno oddlužení povolil a za pět let bude muset zaplatit věřitelům zhruba půl milionu. V budoucnu by se doba mohla zkrátit na tři roky.

Na takové oddlužení by dosáhly kromě podnikatelů i firmy. Počítá s tím návrh evropské směrnice o insolvenci. Podle eurokomisařky pro spravedlnost Věry Jourové by měla dát druhou šanci podnikům a podnikatelům, kteří zbytečně končí v úpadku.

„My reagujeme na situaci, kdy denně v Evropě padá do likvidace 600 firem. My to vidíme jako něco, co by mohlo být řešeno jednak včasnou restrukturalizací firmy, a pak je tam to oddlužení, ta lhůta do tří let, kde je ale řada výjimek pro případy, kdy by toho mohlo být zneužito,“ vysvětlila Radiožurnálu Jourová.

V návrhu podle ní není žádný limit, kolik mají firmy a podnikatelé za tři roky ze svých dluhů zaplatit. Bude záležet na členských státech, jak si novinku přizpůsobí.

Podle ministra spravedlnosti Jana Kněžínka za hnutí ANO bude potřeba české zákony upravit a současně řešit, jestli novinku nevztáhnout i na ostatní dlužníky:

„Já bych ale tady v tom případě byl poměrně opatrný, protože dluhy z podnikání chápu jakou trošku jinou kategorii dluhů, než jsou dluhy třeba z půjček, kdy si někdo nerozvážně napůjčuje, nakoupí elektroniku. Ti podnikatelé, jsou vystaveni mnohem většímu riziku. Zaměstnanec přeci jenom má výrazně jistější postavení než ten podnikatel, který si sám musí nakoupit nástroje, shánět zakázky, jemu práci nikdo nepřiděluje.“

V Česku zákonodárci teprve minulý týden schválili zmírnění podmínek osobních bankrotů, které prosazovala vláda.

Za nadbytečný považuje návrh evropské komise místopředseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků Zdeněk Tomíček. Výhrady má hlavně ke tříleté lhůtě pro oddlužení.

„Může dojít až k neúměrnému zkrácení těch věřitelů, kteří dneska v té pozici jsou, a my se tady nebavíme pouze o různých finančních institucích, které napůjčovaly peníze, ale bavíme se tady o normálních obchodních vztazích, kdy jeden podnikatel se zaváže plnit na základě smlouvy jinému podnikateli. Ten podnikatel potom bude v mít podstatě velmi jednoduchý nástroj, jak se z toho vyvázat, respektive jak to neplnit celé,“ vysvětlil Radiožurnálu Tomíček.

Na znění návrhu směrnice už se unijní státy dohodly. Evropská komise očekává, že ji europarlament schválí do květnových evropských voleb.

V Česku loni vyhlásilo bankrot zhruba 5400 podnikatelů. To bylo nejméně za posledních šest let, uvádí data společnosti CRIF - Czech Credit Bureau.