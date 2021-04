Úřady loni odebraly z rodin 2903 dětí, méně než rok předtím. Za úbytkem může být epidemie covidu

Úřady v Česku odebraly loni z rodin 2903 dětí. Rozhodly o tom soudy. Nejčastějším důvodem bylo zanedbávání péče. Případů loni proti předchozímu roku výrazně ubylo. Bylo jich zhruba o pětinu méně. Vyplývá to z ročního výkazu ministerstva práce o ochraně dětí. Praha 10:28 10. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Úřady loni odebraly z rodin 2903 dětí. (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

Počet odebraných dětí v předchozích letech klesal každý rok, ale nejvýš o stovku. Loni bylo případů meziročně o 676 méně. Za výraznějším úbytkem kauz může být koronavirová epidemie. Úřady i soudy v nouzovém stavu omezily svou činnost. Zavřené byly školy. Nemohly fungovat sociální služby. Méně se chodilo i k lékaři.

Loni sociální pracovníci navrhli odebrání 1932 dětí. Celkem 877 dětí se odebralo z rodiny na návrh jiných osob. Ze státních zastupitelství bylo 19 návrhů, zbytek řešil sám soud. Rozhodoval ale i o všech ostatních případech.

Nejčastějším důvodem odebrání bylo zanedbávání. Zažilo ho 1463 chlapců a děvčat. Týrání a zneužívání se objevilo ve 169 kauzách. Výchovné problémy byly za odebráním 552 dětí. Překážky na straně rodičů hrály roli v 719 případech.

Nejvyšší soud v Česku už na začátku roku 2011 uvedl, že chudoba a špatné bydlení nemohou být hlavní důvod k umístění dítěte do ústavu. Odebrat dítě je možné až tehdy, pokud jiná opatření nevedla ke zlepšení podmínek. Potřeba je také vyslechnout názor dítěte, nařídil Nejvyšší soud.

Počty odebraných klesají

Počty odebraných dětí se v posledních letech snižovaly, ale jen pomalu. V roce 2016 bylo ve statistice 3841 odebrání. Další rok bylo kauz o 75 méně. V roce 2018 se vyřizovalo 3666 případů a předloni 3579.

Podle zástupců organizací na podporu rodin je nutné posílit preventivní služby a podporu, aby domácnosti dokázaly potíže zvládnout a děti z nich nemusely odcházet. Netýká se to ale případů, kdy jde dětem o zdraví, zdůrazňují experti. Dodávají, že chlapci a děvčata by se také neměli dostávat do ústavů, ale k přechodným či dlouhodobým pěstounům.

Pěstounskou péči či podmínky domovů pro okamžitou pomoc, jako jsou klokánky, upravuje zákon o ochraně dětí. Poslanci by mohli příští týden rozhodovat o novele, podle které by se zvýšily odměny pěstounů i státní příspěvek pro tato zařízení. Nynější částky platí od roku 2013, mzdy a ceny od té doby rostly.

Údaje o odebírání dětí se ve výkazech ministerstva objevily poprvé v roce 2016. Do té doby v nich chyběly. Organizace na pomoc dětem a rodinám a experti na rodinnou problematiku žádali, aby ministerstvo statistiku vedlo. Nadace Naše dítě v minulosti opakovaně upozorňovala na to, že se ročně odebírá z rodin několik tisíc dětí kvůli týrání, zanedbávání a zneužívání, ale i kvůli zadluženosti a špatné sociální situaci rodičů.