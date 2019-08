Do školy s odkladem. České děti usedají do lavic ve vyšším věku, hlásí statistici

V Česku přibývá dětí, které nastupují do základní školy po odkladu povinné školní docházky. V loňském školním roce tvořily kolem 23 procent všech prvňáků, o čtyři roky dříve to bylo přibližně o čtyři procenta méně. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu, které ve středu novinářům představily jeho pracovnice. Praha 12:47 28. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Zdroj: Profimedia

„Ze 108 tisíc loňských prvňáků jich 23 procent bylo starších sedmi let, to znamená, že byly po odkladu povinné školní docházky,“ uvedla Helena Chodounská z Českého statistického úřadu.

„Podíl těchto dětí mezi prvňáky se od školního roku 2014/2015, kdy dosahoval 19,3 procenta, plynule mírně zvyšuje,“ řekla.

Podobný podíl dětí s odkladem jako v současnosti nastupoval podle statistiků do prvních tříd v době před deseti lety. Ve školním roce 2008/2009 tvořily 22,8 procenta prvňáčků. Poté se podíl sedmiletých v prvních třídách postupně do roku 2014/2015 mírně snižoval, než nastal opět nárůst.

Důvody změny podle Chodounské statistici neznají. Z dřívějších vyjádření odborníků plyne, že časté odklady v Česku souvisí s vysokými nároky školy na děti.

Odklad školní docházky dostávají častěji chlapci než dívky. „U chlapců se odložené školní nástupy týkaly loni asi 30 procent z nich, a byly tak skoro dvakrát častější než u dívek, u kterých se jednalo o 16 procent,“ vypočetla Chodounská.

Mezi kraji jsou v tomto ohledu rozdíly. Nejčastěji nastupují do školy děti až v sedmi letech v Olomouckém, Ústeckém a Karlovarském kraji. Nejméně často pak v Praze a na Vysočině.

Odborníci dlouhodobě upozorňují, že je v Česku zbytečně moc dětí, které do školy nastupují až v sedmi letech. Odklad by přitom měl být jen výjimečným opatřením, které by se mohlo týkat dvou procent dětí. Za zásadní považují experti změnu přístupu škol tak, aby uměly pracovat s různě vyspělými dětmi.

Ministerstvo školství si snížení počtu odkladů slibovalo od některých opatření, která prosadilo v minulých letech. Ke zlepšení připravenosti dětí na školní docházku mělo přispět například zavedení povinného posledního roku předškolního vzdělávání nebo posunutí zápisů do prvních tříd z období v lednu a únoru na duben.