Mimořádná odměna 20 tisíc korun? ,V porovnání se zdravotníky je to málo,' myslí si nový šéf hasičů

Za pomoc v boji s epidemií koronaviru vláda odmění částkou dvacet tisíc korun policisty, vojáky, ale také hasiče. Jak jsou hasiči pro podobné situace vyškoleni? Mají k dispozici vybavení, které k zásahům v mimořádných podmínkách potřebují? A jak dopadají čeští hasiči v mezinárodním srovnání? Hostem Vladimíra Kroce ve Dvaceti minutách Radiožurnálu byl nově jmenovaný generální ředitel Hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 13:02 21. července 2021

Vláda v pondělí oznámila, že hasiči, vojáci a policisté, kteří pomáhali bojovat s koronavirovou pandemií dostanou mimořádnou odměnu 20 tisíc korun. Je to dost?

To je samozřejmě dobrá otázka. Když to dáme do kontextu s tím, jaké odměny byly vyplacené v resortu zdravotnictví, tak se na jedné straně nabízí říci, že je to málo.

Na druhé straně 20 tisíc není úplně zanedbatelná částka. Je třeba si říct, že hasiči stáli a stále stojí v první linii. Není to jen to, co jsme dělali při uzavírání hranic, stavbě testovacích center, v rámci mobilních týmů a při rozvážení vakcín.

Řada z těch činností stále pokračuje a víme všichni, že v tuto chvíli stále nevidíme světlo na konci tunelu, kdy by pandemie mohla skončit.

Berme to tak, že pokud dojde k vyplacení těch prostředků, tak je to ocenění finanční, ale i ocenění morální a to si hasiči zaslouží.

Jaké je v současné době platové ohodnocení hasičů? Odpovídá jejich pracovnímu nasazení?

Musím říct, že od doby, kdy jsem já přišel k hasičům, což bylo v roce 1984, se ty podmínky výrazně zlepšily. V minulosti jsme byli složkou, která nebyla moc akceptována, byli jsme na úrovni technických služeb a nebylo to o tom, že bychom působili v roli, do které se situujeme dnes.

Situace se ale postupně lepšila a řekl bych, že první takový vrchol byl v roce 2009, ale ekonomická krize nás posunula zase zpět. Před rokem 2020 jsme se znovu dostali na tu úroveň, kde jsme byli před deseti lety.

S tím se asi ale nedá spokojit.

To se určitě nelze spokojit. Samozřejmě pokračuje inflace, ale ta se týká všech odvětví. Nicméně je třeba si uvědomit, že hasiči dennodenně nasazují svůj život ve prospěch svých spoluobčanů a tomu by mělo odpovídat ohodnocení jejich práce.

Jsem rád, že máme vysokou důvěru veřejnosti. Ta nás na jedné straně zavazuje, ale na druhé straně by měla zavazovat politickou reprezentaci, aby to ohodnocení bylo adekvátní.