Odměna za podporu brněnské ODS? Dotace pro Divadlo Bolka Polívky je nezvykle vysoká, říká novinář

Brněnské soukromé Divadlo Bolka Polívky získalo od města dotaci na čtyři roky v celkové výši 24 milionů korun. Ze strany opozice i části koalice zaznívá kritika, že jde o odměnu za politickou podporu ODS v předvolební kampani v roce 2022. „Soukromá divadla v Brně obvykle dostávají dotace v nižších stovkách tisíc korun. Ta částka je nezvykle vysoká a na nezvykle dlouhou dobu dopředu," upozorňuje reportér Deníku N Tobiáš Pospíchal. Brno 0:10 12. června 2025

Podle primátorky Markéty Vaňkové (ODS) je Divadlo Bolka Polívky jedinečné a populární herec dělá městu dobré jméno. Novinář ovšem poukazuje na to, že před rokem 2022 získávalo divadlo na dotacích méně než milion korun ročně. V roce 2023 to už byly dva miliony korun.

Poslechněte si Interview Plus Šárky Fenykové. Hostem je Tobiáš Pospíchal, brněnský reportér Deníku N

„Opozice se logicky snaží tento náhlý skok spojit s tím, že Polívka podpořil ODS v kampani před třemi lety a koalici Spolu podporuje i letos do sněmovních voleb,“ dodává.

Dvojí metr

V Brně vládne velmi široká koalice, která má v zastupitelstvu 42 hlasů z 55 a kromě ODS ji tvoří také TOP 09, ANO, KDU-ČSL, STAN a SOCDEM. Schválení dotace podle Pospíchala nasvědčuje tomu, že si strany vycházející vstříc, aby prosadily svůj program.

Nemůže prý zároveň vyloučit, že odměňováni jsou i podporovatelé jiných stran a politiků, při své novinářské práci ale nejčastěji naráží na souvislost s ODS. Uvádí ovšem i případ lanovky v Brně, která měla vést přes pozemky vlastněné člověkem spojeným s prvním náměstkem primátorky René Černým z hnutí ANO.

Na výši podpory ze strany města si naopak stěžoval ředitel Národního divadla Brno Martin Glaser. „Městské divadlo Brno vedené Stanislavem Mošou, který v komunálních volbách kandidoval za ODS, získalo v roce 2023 dotaci ve výši 23 milionů, zatímco Národnímu divadlu Brno byla o něco nižší částka v té samé době zamítnuta,“ srovnává.

Dotace pro podporovatele

Polívkovo vyjádření k letošní dotaci se Pospíchalovi nepodařilo získat, v roce 2023 prý ale umělec dotaci považoval za první mimořádnou podporu za 30 let existence scény.

„Myslím si, že je úplně legitimní, pokud lidé podporují nějakou politickou stranu. To jim nemůže nikdo zakázat. Je to projev občanské angažovanosti a nesouhlasím s tím, že se politika a kultura musí oddělovat. Město by ale mělo být schopné si vyhodnotit, nakolik je vhodné některé subjekty, které mu vyjádřily podporu, dotovat významně štědřeji než jiné,“ zdůrazňuje.

Vysoké dotace získali i další podporovatelé primátorky Vaňkové, například Leoš Vanžura na rekonstrukci svého tenisového areálu, kterou zároveň podpořila také Národní sportovní agentura.

„Je třeba zmínit i hokejovou Kometu Brno, která v tomto volebním období dostává vyšší částky než v minulosti, přičemž majitel a generální manažer Libor Zábranský je zastupitelem za ODS. Část veřejnosti to vnímá jako adekvátní, protože v posledních 20 letech je to nejvýznamnější brněnský sportovní klub, ale mnozí si uvědomují problematičnost spojení majitele se současnou radnicí,“ podotýká novinář.

Poslechněte si celý rozhovor v Interview Plus výše.