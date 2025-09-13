‚Odměnou budou vajíčka.‘ V nové komunitní zahradě v Třinci budou místní chovat i slepice

Lidé v Třinci mohou využívat novou komunitní zahradu. Tamní spolek nadšenců hledal vhodné místo několik let. Nakonec bude u původních dělnických dřevěnek na Borku, takřka ve stínu plynojemů Třineckých železáren. Nepůjde jen o pěstování zeleniny nebo bylinek, ale i o chov slepic. „Pokud se najde dostatek lidí, kteří to zvládnou obstarávat, tak jejich odměnou budou vajíčka,“ vysvětluje pro Český rozhlas Ostrava Tomáš Sikora ze spolku Liberi & My.

„Na místě je původní budka, kde byla kdysi kůlna, v blízkosti býval suchý záchod. Místo lidé využívali i na chov zvířat zvířat,“ doplňuje Tomáš Sikora ze spolku Liberi & My, hlavní iniciátor vzniku komunitní zahrady.

Lidé v Třinci mohou využívat novou komunitní zahradu

„Bylo to i na berany, prostě veškeré domácí hospodářství. K dispozici bude i skleník, ten je také sice poupravený, ale v dobovém stylu. Kdo si bude chtít pěstovat i něco ve skleníku, může tady.“

O chov slepic se má starat několik lidí. „Bude to o tom, že pokud se najde dostatek lidí, kteří to zvládnou obstarávat, tak jejich odměnou budou vajíčka. Napíše se, že slepice v pondělí ten a ten pustí nebo je potom večer zavře a ten den si vezme veškerá vajíčka, která tu budou,“ vysvětluje Sikora.

Skanzen a zahrada

Původní dělnické dřevěnky na Borku fungují už druhý rok jako skanzen. Tím, že ožije i zahrada, mohou návštěvníci vidět, jak si pár stovek metrů od železáren kdysi lidé obstarávali něco na obohacení jídelníčku.

Marian Razima, jednatel Regionální rady Třinec, která se o dřevěnky stará, doplňuje, že se dochovaly původní fotografie. „Nepředpokládám, že tam kdysi měli tak moc vyvěšené záhony, protože se zachovaly i nějaké původní fotografie. Viděli jsme, že měli nižší vyvěšené záhony, o které se obyvatelé starali a vytvořili si tak svoje podmínky pro život.“

V současné době už je zabraná asi polovina záhonů. Na podzim spolek chystá swap, kam lidé mohou donést na výměnu přebytky ze zahrad. Naplno začne komunitní zahrada fungovat na jaře.

