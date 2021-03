Exšéf kabinetu vyhodnotil program vlády na výjezdu ministrů za ANO, od Schillerové dostal štědré bonusy

„Vyhodnotil programové prohlášení vlády na výjezdním zasedání ministrů za hnutí ANO.“ Tak zní jedno z odůvodnění cílové odměny na ministerstvu financí. Ministryně Alena Schillerová (za ANO) za to vyplatila svému blízkému spolupracovníkovi nejméně 100 tisíc korun. „Svědomí mám čisté,“ řekl serveru iROZHLAS.cz odměněný bývalý vedoucí jednoho z oddělení David Hubáček. Praha 9:33 25. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministryně financí Alena Schillerová | Zdroj: Úřad vlády ČR

Na ministerstvu financí se v loňském roce rozdávaly statisícové odměny. Jednu takovou dostal například David Hubáček, bývalý blízký spolupracovník šéfky resortu Aleny Schillerové.

V tabulce, kterou má server iROZHLAS.cz k dispozici, svítí u jeho jména tří různé bonusy – dva mimořádné a jeden cílový. Ten dostal za splnění „mimořádně náročného úkolu“ – vyhodnocení programového prohlášení vlády Andreje Babiše (ANO).

„Zaměstnanec vyhodnotil Programové prohlášení vlády na výjezdním zasedání ministrů za Hnutí ANO, konaného ve dnech 19. 6. až 21. 6. 2020,“ zdůvodnilo ministerstvo cílovou odměnu. Ty se začaly hojně využívat po spuštění nového služebního zákona v roce 2015. Legislativa totiž pro úřady zavedla odměnový strop ve výši 25 procent platu. A právě cílové bonusy ho pomáhají obcházet.

‚Nechci se vyjadřovat‘

Bývalý vedoucí kabinetu a sekretariátu ministra David Hubáček svůj bonus nejprve nechtěl komentovat a tvrdil, že na žádném setkání nebyl.

„Nepřísluší mi to. Žádného výjezdního zasedání hnutí ANO jsem se nezúčastnil, programové prohlášení vlády jsem vyhodnocoval v průběhu celého roku,“ uvedl pro server iROZHLAS.cz.

Na opakovaný dotaz si vzpomněl, že se sjezdu „zřejmě“ zúčastnil. Odmítl ale, že by bonusové peníze byly pouze za tuto akci.

Mimořádná nebo cílová odměna? Od roku 2015 platí služební zákon, podle kterého by úředníci na tak vysoké odměny neměli dosahovat. Nejvyšší částka by neměla být vyšší než 25 procent ročního platu. Ministerstva a další instituce ale už v minulých letech našly právní kličky, jak úředníkům přilepšit. Mimořádné peníze mohou vyplatit i podle zákoníku práce - takzvané cílové odměny bez jakéhokoliv finančního stropu. „Za splnění předem stanoveného mimořádně náročného úkolu, jehož příprava, postupné zajišťování a konečná realizace bude z hlediska působnosti zaměstnavatele zvlášť významná, může zaměstnavatel zaměstnanci, který se na jeho splnění bezprostředně nebo významně podílí, poskytnout cílovou odměnu,“ stanovuje zákoník práce.

„Nevím, co vám do vyhodnocení napsali, ale mám čisté svědomí. Programové prohlášení jsem vyhodnocoval celoročně. V práci jsem trávil patnáct, někdy i šestnáct hodin denně, skoro jsem nevídal své dvouleté dítě. Skrývá se za tím tedy velká kupa věcí,“ vysvětloval.

Podobně reagoval i tiskový odbor ministerstva financí. Vedoucí oddělení, který na resortu působil v režimu zákoníku práce, podle něj získal odměny za zřízení nového systému, který dohlížel na to, jak vláda plní program.

„Zároveň měl za úkol dohled nad rychlostí a kvalitou plnění úkolů,“ vysvětlil mluvčí Michal Žurovec.

Tyto reporty poté podle něj vedly k vyhodnocení prohlášení na výjezdním zasedání ministrů za ANO a následném jednání vlády. Vedoucí oddělení jsou obvykle zařazeni do 13. až 15. platové třídy a měsíčně si tak mohou přijít na až 46 tisíc korun, uvedl Žurovec.

Ze zveřejněných dokumentů webu ministerstva nelze s přesností určit, kolik peněz mu Schillerová připsala. Nejnižší částka vyplacená ve druhém pololetí loňského roku – tedy v době odměny vedoucího Hubáčka – byla 100 tisíc korun, druhá nejnižší pak 150 tisíc. Protože šéf sekretariátu obdržel v listopadu odměny dvě, logicky z toho vyplývá, že mu k platu na výplatní pásce přibylo nejméně 250 tisíc korun.

Běžná rutina

Takové nakládání s bonusy nicméně kritizuje pirátský poslanec a místopředseda rozpočtového výboru Mikuláš Ferjenčík.

„To odůvodňování je směšné. Očekával jsem, že to bude nějaký projekt, když je za tím cílová odměna. Zjednodušeně řečeno dostal odměnu za to, že byl tři dny mimo rodinu a musel je strávit s ministry hnutí ANO. Celkem chápu, že za čas s ministry za ANO chce člověk peníze navíc, ale nevím, jestli je to úplně adekvátní částka,“ míní.

Podle ředitele organizace Transparency International Petra Leyera by to navíc měla být běžná náplň Hubáčkovy práce. „Za cílovou odměnu považuji nějaké nadstandardní věci, které jsou zásadní pro fungování úřadu, například zbudování nového sídla. Tady je pro mě otázka, jestli takový zaměstnanec má tu práci vůbec dělat,“ řekl serveru iROZHLAS.cz.

Také Ondřej Závodský, právní expert Nadačního fondu proti korupci a bývalý náměstek ministra financí, se domnívá, že jde o rutinní práci. A kvůli tomu je odměna nepřiměřená.

„Měla by se ohodnotit maximálně částkou několika set korun. Navíc to bylo zcela určitě standardní náplní jeho práce, takže v tom nevidím žádnou mimořádnost. Daňový poplatník by měl být velmi smutný z toho, že z jeho daní se vynakládají částky na to, aby jejich vláda vůbec věděla, jak plní svůj program,“ zkritizoval, jak resort s odměnami nakládá.

Odkazy na videokonferenci

Podobná zdůvodnění mají i další dvě Hubáčkovy odměny. Peníze si vysloužil třeba i díky tomu, že odpovídal na dotazy občanů mířené na šéfku resortu nebo vytvářel odkazy pro připojení na videokonference.

„V prvním pololetí roku 2020 svědomitě a pečlivě plnil mimořádné úkoly v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu Vládou České republiky související s řešením následků šíření onemocnění covid-19, a to velmi často nad rámec svých pracovních povinností, běžné pracovní doby a v nadstandardně rychlém čase,“ napsalo také ministerstvo.

Jak bývalý spolupracovník ministryně financí hodnotí vyplácené bonusy na ministerstvu? „K tomu se nechci vyjadřovat. Mám na to nějaký svůj názor, ale nechci ho veřejně ventilovat,“ odvětil Hubáček.

Na ministerstvu financí však už od konce roku 2020 nepracuje. „Skončil jsem z časových a rodinných důvodů,“ vysvětlil. V současné době působí jako ředitel kanceláře státní tajemnice na ministerstvu kultury.

Resort Aleny Schillerové v loňském roce vyplatil čtyřiačtyřiceti zaměstnancům na odměnách přes jedenáct a půl milionu korun, uvedly Hospodářské noviny. Z toho si téměř milion a půl rozdělili dva lidé. Jde o daňového náměstka Stanislava Koubu a rozpočtového náměstka Karla Tylla, jak zjistil server iROZHLAS.cz.

Mluvčí Žurovec přesto tvrdí, že resort při udělování loňských odměn pandemickou situaci zohlednil. „Došlo k meziročnímu snížení celkového úhrnu odměn o 39 procent. Výše odměn klíčových zaměstnanců ministerstva financí je důsledkem přehodnocení standardu plošného odměňování dobře pracujících zaměstnanců.“