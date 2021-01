Odměny se ke zdravotníkům dostanou nejdříve v dubnu, uvedl Blatný. Vyplatí je zdravotní pojišťovny

Zdravotníci dostanou odměny za práci při podzimní druhé vlně epidemie koronaviru nejdříve v dubnu. Vyplývá to z vyjádření ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) pro Českou televizi (ČT). Prezident České lékařské komory (ČLK) Milan Kubek v neděli v televizi CNN Prima News uvedl, že premiér Andrej Babiš (ANO) odměny slibuje už dva měsíce a zatím nepřišly. Praha 20:48 17. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„To nezáleží jenom na mně, ale toto je můj cíl, tak by to potom měli vidět v březnové výplatě v dubnu,“ řekl Blatný k odměnám zdravotníků. K výši odměn se nevyjádřil. Babiš potvrdil, že zdravotníci by mohli dostat za práci na podzim podobné odměny jako za jarní vlnu. „To je moje představa samozřejmě, ale to je úkol pana ministra Blatného,“ řekl ČT.

Za březen až květen zdravotníci obdrželi navíc 75 000 korun hrubého. Ostatním pracovníkům náležela odměna 30 000 korun. Celkem na ně vláda schválila 11,5 miliardy korun. Tam, kde nemocnice nevyplatily odměny dříve, dostali je zaměstnanci z příspěvku státu k říjnové výplatě.

Zatím bez úspěchu

Tentokrát by ale odměny neměl vyplácet stát, ale zdravotní pojišťovny. „To má tu výhodu, že to nebude vázáno jenom třeba na nemocnice nebo na lůžková zařízení,“ uvedl Blatný.

Na to, že zdravotníci slíbené odměny zatím nedostali, si v neděli postěžoval Kubek. Pro CNN Prima News řekl, že o odměny žádá Babiše zatím bez úspěchu. Česká lékařská komora chce podle ČT pro každého z víc než 200 000 zdravotníků odměnu minimálně 50 000 korun čistého.