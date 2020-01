Babišova vláda se loni ‚uskromnila‘. Za půl roku rozdala na odměnách 392 milionů

Celkem 392 milionů korun - tolik vyplatila vláda Andreje Babiše (ANO) na odměnách svým zaměstnancům ve druhé polovině loňského roku. Je to o 70 milionů míň než za stejné období v roce 2018. Tehdy kabinet rozdal bonusy v rekordní výši. Radiožurnál zmapoval odměny na všech ministerstvech a Úřadu vlády vyplacené pouze ze státního rozpočtu. Některé resorty ale odmítají říct, za co nebo komu odměny vyplatily. Praha 6:00 29. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Strakova akademie, Úřad vlády ČR | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Odměny dostali řadoví i vedoucí zaměstnanci, nejvyšší tradičně náměstci. Jejich jména ale stejně jako dřív úřady nezveřejnily. Některá ministerstva uvedla částku, ale už bez toho kdo a v jaké funkci ji dostal nebo za co konkrétně odměna byla.

Mezi nimi třeba resort dopravy. „Tyto informace poskytujeme obecně, neboť konkrétnější odpovědi by mohly vést ke jmenné identifikaci zaměstnance. Zde musíme respektovat právo na ochranu osobních údajů,“ vysvětlil Radiožurnálu mluvčí František Jemelka, proč resort odmítl informace upřesnit. Obdobně argumentovalo taky ministerstvo zemědělství.

V minulosti se úřady odkazovaly na nález Ústavního soudu, po kterém většina resortů začala tvrdit, že zveřejnění těchto informací není ve veřejném zájmu.

Třeba resort financí byl ale otevřenější. Tři jeho náměstci dostali za uplynulého půl roku každý 252 tisíc korun. „Odměny byly uloženy například za úspěšné zastupování státu v soudních sporech a v mezinárodních arbitrážích, které veřejným rozpočtům ušetřily částku v hodnotě několika miliard korun. Dále za přípravu a implementaci opatření spočívajících ve zvýšení efektivity výběru daní a metodické řízení finanční správy, díky čemuž se v roce 2019 vybralo na daních a pojistném o 109 miliard více než v předchozím roce,“ popsal mluvčí ministerstva Jakub Vintrlík.

Finance o polovinu méně

Na odměnách ministerstvo financí rozdělilo v meziročním srovnání o 18 milionů korun méně. Největší úspory byly na ministerstvu vnitra. To sice odměnilo nejvíc zaměstnanců - a to téměř 2300 - od července do prosince jim ale rozdalo 64 milionů korun. To je o 62 milionů méně, než za stejné období roku 2018.

„Objem na mimořádné odměny se odvíjí od objemu prostředků v oblasti platů, které má ministerstvo k dispozici. Nicméně o udělení odměny a její výši rozhoduje představený na základě plnění úkolů nad rámec běžných povinností,“ vysvětlil důvody mluvčí resortu Ondřej Krátoška.

Meziročně si na bonusech nejvíc polepšili na ministerstvu zahraničních věcí. Zatímco v druhé polovině roku 2018 resort rozdal zaměstnancům zhruba 15 milionů korun, za stejné období loni to bylo téměř 28 milionů.

A na bonusech se přidávalo taky na ministerstvu průmyslu a obchodu. Meziročně o 10 milionů. Celkově Babišova vláda rozdala na odměnách za uplynulé pololetí přes 392 milionů korun. Historický rekord 463 milionů za jedno pololetí, kterého dosáhla v roce 2018, tak nepřekonala.